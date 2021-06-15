İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri KKTC’de İlk Kez DAÜ’de Açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü altında yürütülecek olan İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitim hayatına başlıyor. 15 Haziran 2021 tarihine kadar başvuruya açık olan DAÜ Giriş ve Burs Sistemi üzerinden yeni öğrencilerini kabul etmeye hazırlanan program İngilizce dilinde ve 4 yıllık bir eğitim süresini kapsıyor.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez DAÜ’de yürütülecek. İngilizce dilinde DAÜ’de eğitim verecek olan program bu özelliğiyle bulunduğu coğrafyada tek olup, Matematik Bölümü altında uzman akademik kadrosu ile yüksek kalitede eğitim verecek.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programı, öğrencilere hem İstatistik hem de Bilgisayar Bilimi alanında güçlü bir temel sağlayacak ve her iki alanı birleştirerek gelişmiş veri analizi yapma yeteneğine sahip mezunlar yetiştirecek. Öğrenciler istatistiksel analiz, olasılık, matematik ve bilgisayar bilimleri konularına hakim olarak, bu yeteneklerini birçok alana uygulayabilecekler. İş dünyasının herhangi bir alanında mezunlar, programdan kazanacakları öğrenim çıktıları sayesinde, veriyi detaylı bir şekilde analiz ederek ileriye yönelik projeksiyonların ve stratejik kararların oluşmasında önemli rol oynayacaklar.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Mezunlarının İş İmkanları

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, eğitime yeni dönemle başlayacak olan söz konusu program ile ilgili bilgiler vererek, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programı mezunlarının, istatistikçi kadrosu olan tüm devlet kurumlarında, bilgisayar yazılım şirketlerinde, özel araştırma şirketleri ile özellikle finans ile ilgili şirketler ve bankalarda iş imkanı bulabileceklerini belirtti. Prof. Dr. Özarslan, mezunların pazarlama, reklamcılık, turizm, hastane yönetimi, insan kaynaklı araştırma ve geliştirme sektörlerinde de çalışabileceğini belirterek program mezunlarının pedagojik formasyon almaları durumunda öğretmen olarak da çalışabileceklerinin altını çizdi.

DAÜ Alanında Uzman Eğitim Kadrosu ve Olanaklar İle Hazır

Programın, alanında uzman tam donanımlı bir akademik personel tarafından yürütüleceğine vurgu yapan Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programının bölüm çatısı altında görev yapan 9 Profesör, 2 Doçent ve 10 Yardımcı Doçent Öğretim Üyesi kadrosu ile yürütüleceğini vurguladı. Prof. Dr. Mahmudov, ilgili programın yürütülmesinde 3 bilgisayar laboratuvarı, 1 araştırma laboratuvarı, ana kütüphane ve bölüm kütüphanesinin etkin şekilde kullanılacağını da belirterek yeni akademik döneme hazır olduklarını belirtti.

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15/06/2021 14:51