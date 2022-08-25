İşte 18 belediyenin son hali!
25/08/2022
Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’nın son hali Cumhuriyet Meclisi resmi internet sitesinde yayımlandı.
18 Belediyenin son hali şöyle:
1- LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ:
Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük
Kaymaklı, Aydemet (9 köy)
2- GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ:
Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka (4 köy)
3- GİRNE BELEDİYESİ:
Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit,
Karaoğlanoğlu (9 köy)
4- GÜZELYURT BELEDİYESİ:
Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler,
Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı (14 köy)
5- İSKELE BELEDİYESİ:
Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz,
Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan,
Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca. (22 köy)
6- LEFKE BELEDİYESİ:
Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren,
Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli,
Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt,
Erenköy (22 köy)
7- DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ:
Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan,
Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler,
Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale (22 köy)
8- LAPTA - ALSANCAK – ÇAMLIBEL BELEDİYESİ:
Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya,
Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan,
Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka (20 köy)
9- ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ:
Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay,
Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz (14 köy)
10- MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ:
Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra,
Zeybekköy, Balalan (10 köy)
11- GEÇİTKALE - SERDARLI BELEDİYESİ:
Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy,
Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere (16 köy)
12- MESARYA BELEDİYESİ:
Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy
(9 köy)
13- GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ:
Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere (7 köy)
14- YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ:
Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova
(8 köy)