İşte 18 belediyenin son hali!

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25/08/2022

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İşte 18 belediyenin son hali!

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’nın son hali Cumhuriyet Meclisi resmi internet sitesinde yayımlandı.

18 Belediyenin son hali şöyle:

1-  LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ:

Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük

Kaymaklı, Aydemet (9 köy)

2- GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ:

Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka (4 köy)

3- GİRNE BELEDİYESİ:

Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit,

Karaoğlanoğlu (9 köy)

4- GÜZELYURT BELEDİYESİ:

Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler,

Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı (14 köy)

5- İSKELE BELEDİYESİ:

Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz,

Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan,

Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca. (22 köy)

6- LEFKE BELEDİYESİ:

Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren,

Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli,

Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt,

Erenköy (22 köy)

7- DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ:

Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan,

Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler,

Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale (22 köy)

8- LAPTA - ALSANCAK – ÇAMLIBEL BELEDİYESİ:

Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya,

Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan,

Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka (20 köy)

9- ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ:

Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay,

Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz (14 köy)

10- MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ:

Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra,

Zeybekköy, Balalan (10 köy)

11- GEÇİTKALE - SERDARLI BELEDİYESİ:

Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy,

Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere (16 köy)

12- MESARYA BELEDİYESİ:

Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy

(9 köy)

13- GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ:

Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere (7 köy)

14- YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ:

Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova

(8 köy)

25/08/2022 20:06
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TAGS: İşte 18 belediyenin son hali!
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