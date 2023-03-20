İşte 2023'te dünyanın en mutlu ülkeleri
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), küresel anket verilerinden yararlanarak belirlediği, ‘2023 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’ raporunu yayınladı. Rapora göre İskandinav ülkeleri, her yıl olduğu gibi bu sene de en üst sıralarda yer aldı. 150 ülkenin mutluluk seviyesinin sıralandığı listede geçtiğimiz yıl 112. sırada olan Türkiye, bu yıl 102. sırada yer aldı.
20/03/2023
Dünya Mutluluk Raporu'nun 2023 verileri açıklandı.
Dünya Mutluluk Raporu'na göre küresel mutluluk COVID-19 pandemisinin üç yılında bir darbe almadı. Rapora göre 2020'den 2022'ye kadarki mutluluk değerlendirmeleri 'dikkate değer ölçüde dirençli' oldu ve küresel ortalamalar temelde pandemiden önceki üç yılla aynı çizgide seyretti.
Büyük ölçüde Gallup Dünya Anketi'nden elde edilen yaşam değerlendirmelerine dayanan Dünya Mutluluk Raporu sıralamasına göre Finlandiya üst üste altıncı kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu.
Raporda yaşam beklentisi, kişi başına düşen GSYİH, sosyal destek, yolsuzluk oranı, toplumda cömertlik ve önemli kararları verme özgürlüğü gibi ölçütler ele alındı.
Listede İsrail geçen yıl 9. sırada yer alırken bu yıl 4. sıraya yükseldi. Hollanda 5, İsviçre 8, Lüksemburg 9 ve Yeni Zelanda 10. sırada yer alan ülkeler oldu.
Avustralya 12, Kanada 13, İrlanda 14, Amerika Birleşik Devletleri 15, Birleşik Krallık ise 19. sırada yer alarak ilk 20'ye girmeyi başardı.
Her yıl aynı ülkeler ilk 20'de yer alma eğiliminde olsa da, bu yıl listeye yeni bir ülke girdi: Litvanya. Baltık ülkesi son 6 yılda istikrarlı bir şekilde tırmanarak 2017'de 52. sıradayken şu an 20. sıraya yükseldi. Diğer Baltık ülkeleri Estonya 31, Letonya ise 41. sırada yer alıyor.
Fransa bu yılki raporda ilk 20'den düşerek 21. sıraya geriledi.
Listenin en sonunda ise 137 numarayla Afganistan yer alıyor.
Lübnan da bir sıra üstünde 136. sırada yer alıyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2022 raporunun yayınlandığı sırada her iki ülkeyi de küresel gündemin odağına yerleştirdi. Peki son anketlere göre bu iki ülke ne durumda?
Ukrayna'da refah kesinlikle darbe aldı ancak ankete göre 2022'de her iki ülkede de hükümetlere duyulan güven arttı. Bu yılki sıralamada Rusya 70, Ukrayna ise 92. sırada yer buldu.
Türkiye ise listede 106. sırada yer aldı.
İşte 2023'te dünyanın en mutlu ülkelerinin sıralaması;
1. Finlandiya
2. Danimarka
3. İzlanda
4. İsrail
5. Hollanda
6. İsveç
7. Norveç
8. İsviçre
9. Lüksemburg
10. Yeni Zelanda
11. Avusturya
12. Avustralya
13. Kanada
14. İrlanda
15. ABD
16. Almanya
17. Belçika
18. Çek Cumhuriyeti
19. Birleşik Krallık
20. Litvanya