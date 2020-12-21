İşte 21 Aralık'ın en uzun gecenin burçlara etkileri, Kova burcuna dikkat

Boğa, Başak, Oğlak, İkizler, Terazi, Kova, Koç, Aslan, Yay, Yengeç, Akrep ve Balık burçları, 21 Aralık en uzun gecenin ardından çeşitli şeyler yaşıyor. Özellikle kova burçlarının bu dönemlerde etrafındaki insanların kıymetini bilmesi öfkesinden arınması gerekiyor.

21 ARALIK’IN BURÇLARA ETKİLERİ NELERDİR?

Boğa, Başak veya Oğlak’lar yani toprak burçlarının kariyerleri için büyük bir adım atabileceği yorumu yapılıyor. Dilerseniz bir yükselme ya da yeni bir pozisyon bu burçları bekliyor. Profesyonel bir şekilde büyümeniz, kariyerinizi seneler boyunca etkileyecek daha prestijli bir işe ulaşmanıza yardımcı olur. Avantajları değerlendirmek adına konfor bölgenizden çıkmanız gerekebilir, cesaretli bir şekilde davranın kendinize inanın fakat bunu yapmanız durumunda, itibarınızı inşa etmek adına sağlam bir temele sahip olun. Aşk hayatınıza bakarsak da korkmayın, çekinmeden aklınızdakini yapın.

İkizler, Terazi veya Kova gibi hava burcuysanız; sizi sevenlerin kıymetini bilmenin, kendinizi sevebilmenin ve öfkenin esaretinden kurtulabilmenin, buna öncelik vermenin ciddi yararları olacaktır. Yeni bir tarz, başarılı projeler, büyük içgörüler sağlayabilir. Güvenli bir biçimde adım adım yol alırsanız bu enerji sahip olduğunuzdan daha çok hayaller kurmanıza yardım eder. Daha çoğunu istemekten çekinmeyin, ne kadarını ve ne kadar çabuk aldığınıza şoke olabilirsiniz. Ellerinizi sıkmak yerine, süreci bir macera gibi düşünün ve harekete geçmekten korkmayın.

Koç, Aslan veya Yay gibi ateş burcuysanız; ilişkileriniz daha iyiye doğru değişmek üzere olduğunu bilin. Kendinizi yalnız zannediyorsanız, bu enerjiyle aidet duygunuzun nereye ve kime olduğunu anlayacaksınız. Yeni bir çevre, akıl hocası ya da önemli iş bağlantılarıyla karşılaşacaksınız.

Sevdiğiniz insanın benzer ruhunuz olduğunu kabul edip aşkla canlanacaksınız. Benzer ruhlarınızı bulmanıza az kaldı. Şimdi yaşamınızda insanların size neleri öğretmek adına hayatınıza girdiğini daha iyi anlayacağınız günlerin içerisindesiniz. Sizleri kıskananları da sevenleri de ayırt edecek ve gereken önem sırasını tekrardan şekillendireceksiniz.

Hayranlık duyduğunuz kişilerden bir şeyler öğrenmeye açık olun ve onlardan yardım isteyin. Veya ihtiyaç hâlinde birilerine yardım etmekte geri kalmayın. Her iki hâlde de iletişim çok önemlidir, öyleyse hikâyenizi paylaşmaktan korkmayın ve sevip seviliyorken hayatlarınızı aşkın aydınlığında yaşayın.

Yengeç, Akrep veya Balık gibi su burcuysanız; iyi olmayı içten dışa deneyimlemeye hazırlanın. Büyük Kavuşum altında, başkalarıyla paylaştıklarınızı ve kendinize sakladığınız her şeyi tekrardan müzakere edin. Bu dönemin ardından kalbiniz uzun zamandır olduğundan daha bütün hissedecektir. Bir sığınak gibi hissettiren yeni bir yere taşınabilir, savunmasız olabileceğiniz biriyle karşılaşabilir, hatta ruhsal bir uygulamaya başlayabilirsiniz. Her şey kamusal başarılarınız kadar hayatın gizli başarılarını da kucaklamakla alakalı. Sonuç olarak, bu birleşim size kendinizi iyi hissetmenin, açmanın ve güvenmenin, güvenli olduğunu gösterir.

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21/12/2020 12:53