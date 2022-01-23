İşte 23 Ocak Milletvekilliği seçim resmi olmayan ilk sonuçları...

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23/01/2022

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İşte 23 Ocak Milletvekilliği seçim resmi olmayan ilk sonuçları...

KKTC'de oy verme işleminin yerel saatle 18.00'de tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 58.23 olduğunu açıkladı. Şefik, Lefkoşa’da katılımın yüzde 60,07, Mağusa 54,40, Girne yüzde 52,20 Güzelyurt’ta 58,30, Lefke’de 62,18 İskele 62.24 olduğunu bildirdi.

201 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %38.61, CTP %36.14, HP % 6.63, DP % 6.32, TDP % 4.81, YDP % 4.23, Bağımsızlık Yolu % 1.87, TKP % 1.39

İŞTE 23 OCAK KKTC MİLLETVEKİLLİĞİ GAYRİ RESMİ İLK SEÇİM SONUÇLARI:

UBP Genel Merkezinin yayınladığı tabloya göre:

 

 

23/01/2022 18:55
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TAGS: 23 Ocak, Milletvekilliği, seçim, haber
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