Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı.

O uygulamalardan birisi olan Telegram, WhatsApp kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak bir özelliğe kavuştu.

Telegram, uygulamalar arası geçişi kolaylaştıracak bir özelliği kullanıma sundu. Artık WhatsApp kullanıcıları Telegram’a geçerken sohbetlerini de taşıyabilecek.

Peki WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a aktarmak ne yapılması lazım?

İşte 7 adımda WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a taşımanın yolu...

1- iPhone veya Android telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

2- WhatsApp uygulamasından Telegram’a taşımak istediğiniz sohbeti açın.

3- WhatsApp'taki grup veya kişi sohbetinin adına tıklayın. Açılan menüden sohbeti dışarı aktar seçeneğine tıklayın.

4- Sohbetlerinizi dilerseniz fotoğraf ve videoları dahil ederek aktarabilirsiniz. Bu ekrandan medyasız ya da medyayı dahil et seçeneklerinden dilediğinizi seçin

5- Bu işlemden sonra karşınıza gelecek olan paylaş menüsünden ise Telegram uygulamasını seçin.

6- Sohbet geçmişlerinizi aktarmak istediğiniz Telegram sohbetini seçin.

7- Açılan ekrandan İçe Aktar seçeneğini seçin.

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28/01/2021 18:03