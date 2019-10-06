İşte 75 kişilik CTP PM listesi!
06/10/2019
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 27’nci Olağan Kurultayı tamamlandı. Kurultay’da genel başkanlığa tek aday olan Tufan Erhürman yeniden partinin genel başkanı oldu. Kurultayda CTP PM üyeleri de seçildi.
İşte CTP PM üyeleri:
Sıla Usar
Teberrüken Uluçay
Feriha Tel
Salahi Şahiner
Ürün Solyalı
Osman Bicen
Fikri Toros
Filiz Besim
Fazilet Özdenefe
Ali Karavezirler
Birol Karaman
Ongun Talat
Armağan Candan
Çiçek Göçkün
İlke Sabit Soyer
Serkan Soyalan
Fatma Miralay
Fide Kürşat
Erdoğan Sorakın
Muhittin Özsağlam
Hamit Caner
Ülkü Taşseven
Hasan Öztaş
Simge Okburan
Öykü Akcan
Asım Akansoy
İpek Akın
Mehmet Çağlar
Onur Olguner
Doğuş Derya
Emel Ulaş
Tülin Murat
Tülay Sönmez
Reyhan Soyseven
Hafife Işısal
Ahmet Latif
Hüseyin Gürşan
Ömür Alibaba
Dilek Ceylanlı
Halil Uskuri
Cemal Mert
Zekiye Gece
Alpay Afşaroğlu
Büke Ada
Emel Kişi
Alpay Çelebi
Hüseyin Özel
Hüseyin Manik
Biray Deliceırmak
Ömer Naşit
Barış Önel
Gökhan Paşa
Fatma Şençağ
Zühre Civa
Sevilay Küçüksu
Ali Seylani
Emine Kandaz
Hüseyin Erçal
Hülya Akbil
Özgür Kaçmaz
Hülya Devaşan
Burhan Eraslan
Zeliş Sipahi
Bertan Tokar
Hüda Avşaroğlu
Seda Efendi
Orcan Saygılı
Derviş Aygın
Çağkan Kabataş
Ulaş Ersezen
Selda Şafak
Meftüne Hocalı
Fırat Burak
Yalçın Kömürcügil
Çağdaş Aydaş