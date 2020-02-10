İşte Akıncı’nın röportajının tam metni

Cumhurbaşkanlığı basın bürosu, Akıncı’nın 6 Şubat’ta The Guardian gazetesinde, gazeteci Luke Harding’in kendi üslubu içinde ve kısaltarak yayımladığı, spekülasyon ve saldırılara konu edilen İngilizce mülakatının orijinal ses kaydı ile bire bir tam Türkçe tercümesini açıkladı.

The Guardian muhabirinin soruları ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanıtları şöyle:

Guardian: Hem seçilmeniz hem de kaybetmeniz durumunda ne olacağı konusundaki vizyonunuzu merak ediyorum. Daha önce de Kıbrıs’ta bulundum ancak benim esas konum Rusya’dır. Herkes Kırım’da olanların bir benzer senaryosunun Kıbrıs’ta da meydana gelebileceğini düşünüyor. Belki dıştan müdahale ile düzenlenen bir referandum olabilir ve benzer şeyler meydana gelebilir. Belki o kadar çok askerle değil ama ne dediğimi anlıyorsunuz. Sizce kaybederseniz bu mümkün mü?

Akıncı: Şunu söylemeliyim ki bu hepimizin kaçınmaya çalışması gereken bir durumdur. Çünkü biz sadece her iki toplum için değil, ayrıca tüm bölgemizde barış ve istikrar sağlamak için bu adada birlikte barışçıl bir şekilde var olma şartlarını yaratma yolları arıyoruz. Bu son derece olumsuz bir gelişme olur. Teorik olarak tüm adanın AB’ye ait olduğu bir yerden bahsediyoruz. Gerçekte ve fiziksel olarak yarısı öyle, ama bizim vizyonumuz federal çatı altında yeniden birleşme ve Kıbrıs’ın bir bütün olarak AB’nde olmasıdır. Buna karşı olacak her şey bizim vizyonumuza terstir. Ve bizim ana çıkarlarımıza da terstir. Kırım’a benzer bir senaryonun Türkiye’nin de çıkarına olacak bir senaryo olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye ne kadar batıya yakın olursa, kendisi için daha iyi olacaktır. Yunanistan ile ne kadar iyi komşu olursa ve AB’nin bütünüyle ve AB üyesi ülkelerle ayrı ayrı yakın ilişkileri olursa, bu Türkiye’nin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edecektir. İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım şeklindeki söylemim kayıtlardadır. Tayfur Sökmen, Hatay’ı Türkiye’ye bağlayan kişidir. Bu benim vizyonuma tamamen terstir. Fakat kesin olan bir şey var ki bir dönüm noktasına geldik. Bu kadar yıldan sonra belirleyici bir andayız diyebilirim. Ya federal bir yapı altında yeniden birleşme olacak – çünkü her iki tarafın da kabul edeceği ve uluslararası desteği alabileceğimiz başka bir seçenek görmüyorum – ya da Türkiye’ye daha çok bağımlı hale geleceğiz. Bu Kırım örneğinden farklıdır. Türkiye’nin resmi olarak bir ili olabileceğimizi söylemiyorum. Fakat bağımlılığımız daha da fazla görünür olacak. Ekonomik alanda hemen hemen tüm yatırımlarımız Türkiye tarafından finanse ediliyor. Özel ilişkilerimiz var, bizi tanıyan ve Kıbrıslı Türkleri destekleyen tek ülkenin Türkiye olduğunu söylememe bile gerek yoktur sanırım. Mustafa Akıncı olarak ben – ve inanıyorum Kıbrıslı Türklerin de çoğunluğu – Türkiye ile eşitlikçi ilişkiler istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı görevime ilk başladığımda da Türkiye ile ana-yavru değil, kardeş ilişkileri istediğimi dile getirmiştim.

Guardian: Sayın Erdoğan ana-yavru ilişkileri istiyor ve size yerinizi bilin diyor. Az çok söylediği budur sanırım.

Akıncı: Ben bu dönemde kendi söylediğimi, inandığımı ve izlediğim yolu bilirim. Türkiye ile daha eşitlikçi ve daha bağımsız ilişkilerin olması fikri, içtenlikle inanıyorum ki hem Kıbrıslı Türklerin hem de Türkiye’nin çıkarlarına en uygun olandır. Bu topraklarda Türkiye’ye daha bağımlı bir toplum olması Türkiye’nin çıkarlarına da hizmet etmiyor. Ben durumu böyle görüyorum. Madalyonun diğer yüzünde ise, Kıbrıslı Türkler olarak daha iyi ekonomimiz olması ve dışarıya daha az bağımlı olmamız için ödevlerimizi yapmalıyız. Burada gerçek bir engelimiz var. İzolasyonlardan ve Kıbrıslı Rumlardan dolayı Kıbrıslı Türklere tek kalan bağlantı Türkiye’dir. Size bir örnek vereyim. Müzakerelerin başında, Kıbrıs Türk kurumlarının standartlarını Rum tarafı gibi AB standartlarına yükseltmek için iki toplumlu bir ad-hoc komite kurduk. Crans Montana’dan sonra ansızın bu yardımı vermekten vazgeçtiler. AB ve Rum yönetimi tarafından yapılan büyük bir hatadır bu. Buna ek olarak, doğrudan uçuş yapamadığımızı biliyorsunuz. Uluslararası toplumla spor faaliyetleri yapamadığımızı da biliyorsunuz. Tüm bu baskılar üzerimizdedir. İzolasyonların etkisi çok belirgindir ve daha önce belirttiğim gibi tek kalan kanalımız Türkiye’dir. Diğer tarafta Sayın Anastasiadis diyor ki “göbek bağını kes ve öyle gel, birlikte bir gelecek inşa edelim”. Tabii ki biz de kendi kendimize yetmeyi istiyoruz. Fakat zamana ihtiyacımız var ki bu noktaya standartlarımızı yükseltebilelim. Fakat uluslararası toplumdaki tüm kanallarımızı kapatırsanız ve bizi bir tek seçenek ile bırakırsanız, göbek bağımızı nasıl kesmemizi beklersiniz? Bizi ölmeye bırakırsınız demek olur. Crans Montana’dan sonra raydan çıkan tren, Genel Sekreter ve Anastasiadis ile yaptığımız Berlin görüşmesiyle yeniden rayına oturtuldu. Treni yeniden rayına koyarak, gerçekçi ve her iki tarafın da onaylayabileceği bir yola koyduk. Crans Montana’dan sonra oluşan bulanık tablo – federasyon dışında başka bir şey amaçlayıp amaçlamadığımız yönünde – böylece düzeltildi ve net bir resmimiz oldu. Her iki taraf da siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli, iki toplumlu federasyon istiyor. Berlin’de Genel Sekreter’in açıklamasında, her iki tarafın da siyasi eşitliğini öngören BM Güvenlik Konseyi’nin 716 sayılı kararına önemli bir atıfta bulunuldu. Ayrıca OP4 paragrafındaki kararların alınması konusunda etkin katılıma vurgu yapıldı. Bu, en çok tartışılan ve Sayın Anastasiadis’in kabul etmekte pek istekli olmadığı konulardan biriydi. Geçmiş yakınlaşmalara da yeniden vurgu yapılmış oldu. Guterres’in 30 Haziran 2017 tarihli altı maddelik çerçevesi ayrıca vurgulandı. Sayın Anastasiades, Guterres çerçevesinin tarihinin ne olduğunu iki yıl boyunca tartışma konusu yapmıştı, bu da bu açıklamayla netleşti. Stratejik anlaşma ihtiyacı bu açıklamanın önemli bir unsuru oldu. Yeni prosedürün eskisinin aynısı olmayacağı, sonuç odaklı olacağı ve ivedilik hissine sahip, açık uçlu bir süreç olmayacağı vurgusu yapıldı. Kısa bir açıklamaydı ancak seçimlerden sonra faydalanabileceğimiz önemli unsurlara değinildi. Bir önemli nokta daha vardı. Genel Sekreterin sürece dahil olması. Sayın Guterres bu sürece yardımcı olmak konusundaki isteğini ortaya koydu. Çünkü o da önümüzdeki muhtemel tehlikelerin bilincindedir. O da 5 taraf+BM formatında bir görüşme konusunda uygun bir zamanda inisiyatif almayı kabul etti. Uygun zaman derken, iki olay var; birincisi Brexit’in

gerçekleşmesini beklemek ve ikincisi de Kuzey’deki seçimlerin geçmesi.

Guardian: Sayın Cumhurbaşkanı, ilhak durumuyla ilgili bir soru daha sormak istiyorum. İlhak konusunda uluslararası durum 5-10 yıl önceye göre değişti, kurallar ötesi bir dönemde olduğumuz görünüyor. Kırım’daki gibi, bir toprağı askeri güçle alma ve bundan zarar görmeme gibi… İngiltere’de Brexit var. Amerika’da Trump var. Erdoğan’ın tek taraflı olarak burada bir noktada olanı değiştirmek istemesi bana imkansız görünmüyor. Rusya’nın desteğiyle ve uluslararası toplumu karşısına alarak Ankara’nın tek taraflı bir adım atması sizi korkutuyor mu? Bu sizce gerçekçi bir senaryo mu? Diyelim ki büyük bir farkla seçimi kazandınız. Önümüzdeki 5-10 yılda böyle bir sonucu istemediğine karar verir ve bir şeyler olur… Böyle bir durumu öngörür müsünüz?

Akıncı: Umarım böyle bir şey kimsenin aklında yoktur. Bu korkunç bir senaryo. Hiçbir Kıbrıslı Türk böyle bir senaryodan mutlu olmayacaktır. Bu senaryoyu bir kenara koyarsak, burada esas altını çizmek istediğim mesele, bu kadar yıldır olan gelişmeler kalıcı bölünme koşullarına neden oluyor. Bölünme her yıl daha konsolide hale geliyor. Fiziksel olarak, demografik olarak, ekonomik olarak… Gerçek olan budur.

Guardian: Zihinsel bölünme?

Akıncı: Zihinsel bölünme de vardır. Bu da çoğunlukla gençlerin zihinlerinde güçlenmektedir. Bir örnek vereyim. Ben de eşim de güneyde doğduk. 1974’ten önce kuzeye yerleşmiş olsak da bizim çocuklarımız 74’ten sonra burada kuzeyde doğdular. Adanın güneyi onlar için tamamen yabancıdır. Bizim hislerimizin aynısını paylaşamazlar. 46 yıllık bir zamanın geçmesinden bahsediyoruz. İki toplumun bölünmesi sadece 74 sonrası olmadı. 1950’ler ve ortaklık devletinin çöktüğü 1963 yılı da var. Kıbrıs Rum liderliği de geçen zamanın farkında olmalıdır ve geçen zamanın sadece bölünmenin güçlenmesine hizmet ettiğini bilmelidir. 2004 yılında, %65 evet oyu kullandığımız ancak Rumların %75 hayır oyu kullandığı Annan Planı’nı hatırlıyorsunuzdur. Crans Montana’da Genel Sekreter’in çalışmalarıyla yine çözüme çok yakındık. Tarihi bir fırsat yine orda kaçmıştı. Söylemeliyim ki o konferansta biz Kıbrıs Türk tarafı olarak ve aynı zamanda Ankara da karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm için çok uğraş verdik. Fakat gerçekleşmedi. Kuzeyin Türkiye’ye resmi olarak ilhak fikrini benimseyecekler vardır. Ancak bu hepimizin kaçınması gereken bir durum. Bu senaryo, tüm Kıbrıslılara ve tüm bölgeye barış, mutluluk ve istikrar getirmeyecektir. Ancak acele etmeliyiz. Çünkü resmi olmasa da gayri resmi bir şekilde kalıcı bölünmenin temeli daha görünür hale geliyor. Söylediklerimin net olduğunu düşünüyorum.

İşte Akıncı'nın verdiği röportajın ses kaydı...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiltere’de yayımlanan The Guardian gazetesinde yayınlanan röportajının İngilizce metni ise şöyle:

Turkish Cypriot leader warns Cyprus is facing permanent partition

Mustafa Akıncı says differences between island’s two sides are growing more entrenched

The president of Turkish-occupied northern Cyprus has warned the Mediterranean island faces permanent partition of its Greek and Turkish communities unless an agreement is swiftly reached involving an “equitable” federal solution.

In an interview with the Guardian, Mustafa Akıncı said the differences between the two sides were growing more entrenched every year, diminishing the prospect of reunification. “We need to hurry up. After all these years we have come to a crossroads, a decisive moment,” he said.

Akıncı – who on Wednesday evening launched his re-election campaign – said the only viable solution to Cyprus’s nearly half century of division was reunification under a federal “roof”. If this failed to happen, he said the north would grow increasingly dependent on Ankara and could end up being swallowed up, as a de facto Turkish province.

Akıncı met his Greek Cypriot counterpart, Nicos Anastasiades, on Monday in the UN-controlled buffer zone that straddles the divided Cypriot capital, Nicosia. The two leaders attended an exhibition of art that had been stored in a basement following Turkey’s 1974 invasion of the north of the island. “Art serves as a unifying force,” Akıncı said.

On-off negotiations over a solution to the Cyprus problem have taken place without an agreement. Since winning office in 2015, Akıncı – a leftwing former Nicosia mayor – has tried to push the process forward. He led UN-mediated talks with Anastasiades in Crans-Montana, Switzerland, which collapsed in 2017. The process is currently in limbo.

Speaking from his presidential office in Nicosia, a short walk from the pedestrian crossing point connecting the Turkish- and Greek-controlled zones, Akıncı said he was cautiously optimistic a dialogue would resume: “The train was derailed in Crans-Montana. I think we have relaunched it again on a realistic and mutually acceptable path.”

Both sides agree in principle on Cyprus’s future: as a bi-communal, bi-zonal island with political equality and a single “personality”. But the issues that have bedevilled reunification remain. Turkish Cypriots want substantial devolution and the right for some of the 35,000 Turkish troops garrisoned in the north to remain. Greek Cypriots want them to leave.

A UN soldier opens a gate leading into the buffer zone in Cyprus. The island has been divided since 1974. Photograph: Katia Christodoulou/EPA

Akıncı said conditions were being created for lasting division. “It’s becoming more consolidated each year, physically, demographically, economically. It consolidates in the mind of youngsters.” The president said he and his wife – both born in the south – had a closer, more emotional relationship with Greek Cyprus than a newer generation including their own children.

Meanwhile, Akıncı’s future as Turkish Cypriot leader is uncertain ahead of elections in April. Only Turkey recognises the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) as a sovereign state. The rest of the world supports the southern (Greek Cypriot) Republic of Cyprus, an EU member since 2004.

Akıncı’s likely election run-off rival is Ersin Tatar, an outspoken pro-Ankara populist who opposes reconciliation with the south. Tatar, the current prime minister, favours a two-state solution. He enjoys strong support from Turkey’s president, Recep Tayyip Erdoğan, and from settlers who have arrived in unquantified numbers from the mainland, changing the island’s religious and cultural makeup.

Tensions between Akıncı and Erdoğan have recently grown. In November, Akıncı criticised Turkey’s military incursion into northern Syria, to which Erdoğan responded by saying the Turkish Cypriot leader should “know his limits”, adding that the electorate would soon teach him a “lesson”. Turkish nationalists have bombarded Akıncı with abuse and threats.

Akıncı said he disagreed with Erdoğan’s vision of the relationship between Ankara and Nicosia as one of “mother and baby”. “I want independent, brotherly relations,” he explained. He acknowledged the TRNC had to do more to make its economy less reliant on Turkey, which pays the government’s bills. To do this he needed support from the south, he said.

The president said Turkish Cypriots had their own distinct identity. This was secular, democratic, and plural. “We want to keep this,” he said. Civil society activists complain that Ankara has embarked on a campaign of creeping Islamic influence, characterised by mosque building, the establishment of Koranic schools and the removal of evolution from the curriculum.

A full-blown Turkish military takeover of the north is unlikely but not impossible, they add. Akıncı said the prospect of Crimea-style annexation was “horrible” and against Turkey’s own interests. His vision was wholly different, he said – of a unified Cyprus within the EU. “I’m not going to be a second Tayfur Sökmen,” Akıncı added, referring to the president of Hatay, who in the 1930s merged his republic – formerly part of French-mandated Syria – with Turkey after a referendum.

A peace deal might smooth rising regional tensions in the eastern Mediterranean, the president suggested. Last summer Akıncı proposed that Greek and Turkish Cypriots should cooperate over oil drilling activities, sharing revenue from hydrocarbon discoveries. But the Greek Cypriot government has rejected a proposal from Ankara for all sides to cease exploration until a settlement is reached, saying this contravenes international law.

Akıncı said he hoped Boris Johnson – who has a Turkish great-grandfather – could use his good standing with Ankara to reboot stalled Cyprus negotiations. Of Brexit, the president said: “I didn’t applaud it but we have to respect it.” He added: “I don’t know if you will be able to keep your country as one, after this. That might be very difficult.”

10/02/2020 21:18