İşte Aksa Ligleri'nde günün programı
19/09/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig maç programı şöyle:
AKSA Süper Lig:
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi- Göçmenköy İYSK (16.30)
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK- Baf Ülkü Yurdu (16.30)
Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya SK- Lefke TSK (16.30)
AKSA Birinci Lig:
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi DSK-Bostancı Bağcıl (16.30)
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı (Sentetik): Miracle Değirmenlik SK - Karşıyaka ASK (16.30)
Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya TSK- Dörtyol SK (16.30)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı (Sentetik): Maraş GSK-Çanakkale TSK (16.30)