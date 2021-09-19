İşte Aksa Ligleri'nde günün programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig maç programı şöyle:

AKSA Süper Lig:

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi- Göçmenköy İYSK (16.30)

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK- Baf Ülkü Yurdu (16.30)

Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya SK- Lefke TSK (16.30)

AKSA Birinci Lig:

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi DSK-Bostancı Bağcıl (16.30)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı (Sentetik): Miracle Değirmenlik SK - Karşıyaka ASK (16.30)

Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya TSK- Dörtyol SK (16.30)

Maraş Necip Halil Kartal Stadı (Sentetik): Maraş GSK-Çanakkale TSK (16.30)

Bu habere tepkiniz:



19/09/2021 10:50