İşte Aksa Ligleri'nde günün programı

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19/09/2021

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İşte Aksa Ligleri'nde günün programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig maç programı şöyle:

AKSA Süper Lig:

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi- Göçmenköy İYSK (16.30)

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK- Baf Ülkü Yurdu (16.30)

Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya SK- Lefke TSK (16.30)

AKSA Birinci Lig:

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi DSK-Bostancı Bağcıl (16.30)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı (Sentetik): Miracle Değirmenlik SK - Karşıyaka ASK (16.30)

Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya TSK- Dörtyol SK (16.30)

Maraş Necip Halil Kartal Stadı (Sentetik): Maraş GSK-Çanakkale TSK (16.30)

 

19/09/2021 10:50
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TAGS: İşte Aksa Ligleri’nde günün programı, haberkibris, kıbrıs, spor,
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Galatasaray yeni transferlerin maaşını çıkardı!

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Kupa 2'ye katılım payı olarak katsayı hissesiyle beraber toplamda 6 milyon 231 bin Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, İtalyan ekibini de devirmesiyle 630 bin Euro'luk galibiyet priminin daha sahibi oldu. Böylece şimdiden 6 milyon 861 bin Euro'luk (69.4 milyon TL) gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, 9 yeni transferine bir sene boyunca toplamda ödeyeceği 7 milyon 90 bin Euro'nun da çok büyük bir kısmını Eylül ayı sona ermeden çıkarmış oldu.

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