Erdoğan: KKTC de 25 harfli yeni alfabeye hazır

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda kabul edilen ve 34 harften oluşan 'Ortak Türk Alfabesi' projesine geçmek için Türkiye'nin hazır olduğunu duyurdu.

Söz konusu yeni alfabenin Türkiye'de kabul edilmesi halinde halihazırda kullanılan 29 harfe eklenecek 5 yeni harf belli oldu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'a düzenlediği ziyarette alfabe değişikliğine ilişkin radikal açıklamalarda bulundu.

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz eylül ayında Bakü'de düzenlenen Ortak Alfabe Komisyonu'nda kabul edilen 'Ortak Türk Alfabesi' projesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin alfabe değişikliğini uygulamak üzere hazır olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE ORTAK ALFABEYE GEÇMEK İÇİN HAZIR'

34 harften oluşan ve ortak mutabakat ile kabul edilen alfabenin Türk dünyasını birleştireceğini aktaran Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan tüm ülkelerin alfabelerinde dönüşüm yapması gerektiğini belirterek, "Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması isabetli olacaktır." diye konuştu.

ALFABEYE 5 YENİ HARF EKLENMESİ PLANLANIYOR

İlk olarak 1991 yılında başlatılan çalışmalar ile Türk ülkelerinin ortak bir alfabe kullanması planlanmış ve halihazırda 29 harften oluşan Türk alfabesine 5 yeni karakterin eklenmesi tavsiye edilmişti.

Geçtiğimiz aylarda Bakü'de kabul edilen Ortak Türk Alfabesi ile, mevcut alfabeye ek olarak Q, X, W, Ň, Ä harflerinin eklenmesi planlanmakta.

Erdoğan, alfabede planlanan değişiklik sürecine ilişkin "Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz eylül ayında Bakü'de düzenlenen Ortak Alfabe Komisyonu Toplantısında Ortak Türk Alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi bir adım teşkil etmiştir. Ortak alfabemiz, kader ortaklığımızın, ortak istikbalimizin ve geleceğe birlikte adım atma irademizin de nişanesidir. Bu alandaki çabalarımızı artırmak suretiyle aramızdaki her türlü engeli inşallah ortadan kaldıracak, Türk dünyasının tarihi kucaklaşmasına imza atacağız." ifadelerini kullandı.