İşte Almeida’nın yeni takımı!

Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen Portekizli futbolcu Hugo Almeida, 11 yıl aradan sonra ülkesine döndü…

2007 yılında Porto’dan Werder Bremen’e transfer olarak ülkesinden ülkesinden ayrılan 34 yaşındaki futbolcunun, son olarak forma giydiği Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile sözleşmesinin sona ermesi üzerine Portekiz İkinci Ligi’nde mücadele eden Academica Coimbra ile anlaştığı duyuruldu. Açıklamada sözleşmenin süresinde ilişkin bir bilgi yer almadı.

2011-2014 yılları arasında Beşiktaş’ta top koşturan Hugo Almeida, siyah-beyazlılarla yollarını ayırdıktan sonra sırasıyla Cesena, Kuban Krasnodar, Anzhi, Hannover 96, AEK ve Hajduk Split kulüplerinde forma giydi.

Portekiz Milli Takımı’nda da 57 kez görev alan ve 19 gole imza atan forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezon Hajduk Split’te çıktığı 19 resmi maçta takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.