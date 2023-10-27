İşte ava kapatılan bölgeler
27/10/2023
Avcılık Federasyonu ava kapatılan bölgeleri açıkladı.
2023/2024 yılı Büyük Av Sezonu ava kapatılan bölgeler şu şekildedir;
1- 50 no lu av bölgesi içerisinde Yayla köyündeki Güzelyurt Belediyesine ait olan Arıtma tesislerinin etrafı ava kapatılmıştır.
2- 28 no'lu av bölgesi içerisindeki eski Geçitkale yoluna donen çember, Geçitkale KIB TEK Trafo merkezi. Geçitkale çemberi üçgeni arasında kalan bölge ava kapatılmıştır.
3- 12 no'lu Av bölgesi içerisindeki Büyükkonuk girişindeki Çember. Büyükkonuk Cami ve Eski Kaplıca yolunun yeni yolla kesiştiği nokta arasında kalan üçgen bölge ava kapatılmıştır.
4-36 no'lu av bölgesi içerisinde Demirhan ağıllar bölgesine giden Toprak yolla Haspolat sanayi bölgesi arasında kalan kanlı derenin Kuzeyi ava kapatılmıştır.