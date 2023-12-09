İşte Avrupa'nın en mutlu ülkeleri

Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili mutluluk endeksinde ilginç sonuçlar çıktı. Türklerin akın akın gittiği Almanya, mutluluk sıralamasında sondan ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın yaptığı yeni bir araştırmaya göre, Avrupa'da Alman vatandaşları eskisinden çok daha az mutluyken, mutluluk sıralamasında zirve Avusturya'nın oldu.

Euronews'in haberine göre, AB'nin en mutlu ve en mutsuz ülkeleri açıklandı. AB'nin en mutlu ülkesi Avusturya oldu. Birliğin en yoksul ülkelerinden Polonya ve Romanya'nın ilk üçte yer alması dikkat çekti.

AB'nin en zengin ülkelerinden Almanya ise sondan ikinci sırada yer aldı. Son sıradaki ülke Bulgaristan oldu.

PARA HER ZAMAN MUTLULUK GETİRMİYOR

Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat her yıl üye ülkelerdeki nüfusun hayatlarından ne kadar mutlu olduklarını ölçüyor.

Bir ülke ne kadar zenginse insanların o kadar mutlu olduğu varsayılsa da, sonuçlar bunu kanıtlamıyor. Almanya 27 ülke arasında en güçlü ekonomilerden birine sahip ancak mutluluk konusunda durum o kadar iç açıcı değil.

2021 yılında 7,1'lik bir skor elde eden Almanya'daki son veriler bu oranın 6,5'e düştüğünü gösteriyor. Köln merkezli Rheingold Enstitüsü de, geçen hafta sonuçlarını açıkaldığı ankette, Almanların önemli bölümünün "kaygılı, ilgisiz ve içine kapanık" olduğunu bildrimişti.

Almanya, ekonomik durgunluğun yanı sıra Ukrayna'daki savaş, benzeri görülmemiş göç artışı ve popüler olmayan bir hükümet gibi sorunlarla boğuşuyor.

Öte yandan AB ülkelerinde 16-29 yaş arası kişilerin 65 yaş üstüne kıyasla daha yüksek yaşam memnuniyeti gösterdiği görüldü. Ayrıca çocuklu hanelerin en mutlu haneler, tek kişilik hanelerin ise en az mutlu haneler olması dikkat çekti.