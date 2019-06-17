Ayakkabılarımızın da kokmasına sebep olan ayak kokusu günlük hayatımızı olumsuz etkiler. Özellikle yaz aylarında kapalı ayakkabı giydiğimizde bu sorunla daha çok karşılaşırız, ancak çözümü olmayan bir problem değildir. İşte ayak kokusundan kurtulmanın yolları...

Karbonat: En bilinen yöntem karbonat ve su karışımıdır. Orta boy bir leğenin içine ayaklarınızı kaplayacak kadar ılık su ve 2 tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Ayaklarınızı bu karışımın içinde yaklaşık 20 dakika bekletin. 1 hafta boyunca bu işlemi tekrarlarsanız kokunun azaldığını veya tamamen bittiğini görebilirsiniz.

Lavanta yağı: Güzel kokusuyla bilinen bu yağını 1 litre suyun içine 1 yemek kaşığı olacak şekilde koyup karıştırın. 1 hafta boyunca her gün ayağınızı bu karışıma sokup bekletin. Günde 2 kere uygularsanız daha etkili bir sonuç alabilirsiniz.

Siyah çay: Çay, ayaklardaki gözenekleri küçültüp terlemeyi azalttığı için kokuyu da azaltır. 3 poşet siyah çayı demledikten sonra su dolu leğenin içine boşaltın. 20 dakika kadar ayaklarınızı bu suda bekletin. 10 gün boyunca bu işlemi tekrar edin.

Sirke: Sirke ayağınızdaki ter bezlerinin çalışmasını yavaşlatacağı için ayak kokusunu engelleyecektir. 2 su bardağı sirkeyi 1 litre suyla karıştırıp leğenin içine dökün. Ayaklarınızı bu karışımda 10-15 dakika bekletin. Daha sonra sirkenin keskin kokusundan kurtulma amaçlı, ayaklarınızı sabunla yıkayıp bol suyla durulayabilirsiniz.

Adaçayı: Her derde deva olarak bilinen bu çay, ayak kokularını gidermeye de yardımcı olabilir. Leğenin içine bir miktar su ilave edip birkaç yaprak adaçayı ekleyin. Siyah çayda olduğu gibi 10 gün boyunca bu işlemi tekrarlayın.

Bu yöntemler dışında günlük yaşantınızda dikkat edebileceğiniz noktalar...



*Her gün aynı ayakkabıyı giymemeye çalışın. Ayakkabınızın hava alması gerekir ve her gün aynı ayakkabıyı giyerseniz koku kaçınılmaz olur.

* Çorabınızın içine biraz pudra dökerek ayaklarınızın gün içinde aşırı terlemesine engel olabilirsiniz.

* 2 gün üst üste aynı çorabı kullanmamaya özen gösterin. Günlük olarak değiştirin. Ayrıca pamuklu ve hava alan çoraplar tercih ederseniz terlemenin önüne geçebilirsiniz.

* Ayakkabınızı kullanmadığınız zaman ayakkabının içine birkaç tane karanfil atabilirsiniz.

* Son olarak ayakkabı kokusu için özel üretilen deodorantları kullanabilirsiniz. Bu deodorantları eczanelerden temin edebilirsiniz.