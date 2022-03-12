İşte, B12 eksikliğini gösteren 9 işaret!

B12 Vitamini, vücudunuzun DNA sentezi, enerji üretimi ve merkezi sinir sistemi işlevi gibi süreçler için ihtiyaç duyduğu temel bir besindir. Peki B12 eksikliği neden olur, belirtileri nelerdir? İşte B12 vitamini ve eksikliği hakkında merak edilenler...

B12 eksikliği neden olur?

Vitamin birçok gıdada bulunsa da B12 eksikliği ve eksikliği nispeten yaygındır. Bu genellikle sınırlı diyet alımı, emilim bozukluğu, bazı tıbbi durumlar veya B12 tüketen ilaçların kullanımından kaynaklanır.

B12 eksikliği kimlerde görülür?

B12'yi yiyeceklerden emme yeteneği yaşla birlikte azaldığından, yaşlı erişkinlerde eksiklik daha sık görülür. Yine de bu, hamile ve emzirenler de dahil olmak üzere çocuklar ve genç yetişkinlerin B12 eksikliği geliştiremeyeceği anlamına gelmez.

B12 seviyesi kaç olmalıdır?

Referans olarak, 300 pg/mL'nin üzerindeki B12 seviyeleri normal kabul edilir, 200-300 pg/mL seviyeleri sınırda kabul edilir ve 200 pg/mL'nin altındaki seviyeler eksik olarak kabul edilir.

B12 belirtileri nelerdir?

B12 eksikliğiniz olabileceğinden şüpheleniyorsanız, belirtilerinizi tartışmak ve uygun testlerden geçmek için bir sağlık uzmanını ziyaret etmeniz önemlidir. İşte B12 eksikliğini gösteren 9 belirti...

1. Yorgunluk

B12 eksikliğiniz varsa, muhtemelen kendinizi yorgun hissedersiniz. Vücudunuzun hücrelerinin düzgün çalışması için B12'ye ihtiyacı vardır. Bu nedenle, yetersiz B12 seviyelerine sahip olmak, oksijen dağıtımını bozabilecek normal kırmızı kan hücresi üretimini azaltabilir. Vücudunuz dokulara oksijen taşımak için yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmadığında, muhtemelen kendinizi zayıf ve yorgun hissedeceksiniz.

2. Soluk cilt

B12 eksikliğini gösterebilecek başka bir işaret soluk veya sarı cilttir.



Demir eksikliği anemisi adı verilen durum gibi, B12 eksikliğine bağlı anemi, vücutta tam olarak olgunlaşmış, sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinden dolayı cildinizin soluk görünmesine neden olabilir.



B12 eksikliği, cildinizin ve göz beyazlarınızın sarımsı bir renk almasına neden olan sarılık adı verilen bir duruma da neden olabilir.

3. Baş ağrısı

B12 eksikliği ve eksikliği, baş ağrıları dahil nörolojik yan etkilere neden olabilir.



Aslında, baş ağrıları hem yetişkinlerde hem de çocuklarda B12 eksikliği ile ilgili en sık bildirilen semptomlar arasındadır.



Bazı araştırmalar, belirli türde baş ağrılarını sık sık yaşayan kişilerin düşük B12 düzeylerine sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

4. Depresif belirtiler

B12, merkezi sinir sisteminizin düzgün çalışması için gereklidir ve bu besinin eksikliği zihinsel sağlığınızı etkileyebilir.



Spesifik olarak, B12 eksikliği, daha büyük bir depresyon geliştirme riski ile ilişkilidir.



Düşük B12 seviyelerine sahip olmak, homosistein adı verilen kükürt içeren amino asit seviyelerinin yükselmesine neden olabilir . Bu da vücutta oksidatif stresi, DNA hasarını ve hücre ölümünü artırarak depresyon gelişimine katkıda bulunabilir.

5. Gastrointestinal sorunlar

B12 eksikliği ayrıca ishal, mide bulantısı, kabızlık, şişkinlik , gaz ve diğer gastrointestinal semptomlara neden olabilir. Bu sorunlar hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyebilir.

6. Konsantrasyon zorluğu ve zihinsel bozukluk

B12'deki bir eksiklik merkezi sinir sistemini olumsuz etkilediğinden, düşük veya eksik B12 düzeyine sahip kişiler sersemlik hissedebilir ve konsantre olmakta ve görevleri tamamlamakta zorluk çekebilirler.



B12 eksikliği riski yaşla birlikte arttığından, yaşlı yetişkinler özellikle bu yan etkiler açısından risk altındadır.

7. Ağız ve dilde ağrı ve iltihaplanma

Glossit, iltihaplı, kırmızı ve ağrılı bir dile atıfta bulunan tıbbi bir terimdir. B12 eksikliğinden kaynaklanabilir.



Bu eksikliği olan kişilerde, ağızda yaralar ve iltihaplanma ile karakterize stomatit ile birlikte glossit ortaya çıkabilir.

8. El ve ayaklarda parestezi

Parestezi , eller ve ayaklar gibi vücudun belirli bölgelerinde yanma veya karıncalanma hissini ifade eden tıbbi bir terimdir.



Yapılan araştırmalar, B12 eksikliği olan birçok yetişkin ve çocuk parestezi yaşadığını göstermektedir.

9.B12 eksikliğinin diğer belirti ve semptomları

Yukarıdaki semptomlara ek olarak, B12 eksikliği aşağıdaki sorunlara da yol açabilir:



Kas krampları ve kas zayıflığı: B12 eksikliği motor ve duyusal sinir fonksiyonlarını olumsuz etkiler, bu da kas kramplarına ve güçsüzlüğe neden olabilir.



Koordinasyon bozukluğu: Ataksi veya bozulmuş denge ve koordinasyon, B12 eksikliğinden kaynaklanabilen nörolojik bir semptomdur. Hal böyle olunca da B12 eksikliği olan bir kişi yürümekte ve dengede durmakta zorluk çekebilir.



Erektil disfonksiyon: B12 eksikliği olan erkekler, vücuttaki artan homosistein düzeylerinin bir sonucu olarak erektil disfonksiyon yaşayabilir.



Görme bozuklukları: B12 eksikliği, muhtemelen optik sinire verilen hasar nedeniyle görme bozukluklarına neden olabilir.

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12/03/2022 16:45