İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

Saner’ın açıklamasından satır başları:

Yarın akşamdan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesi ve 24 Ocak'a kadar sürmesine karar verildi. Sokağa çıkma yasağı gece 22.00'den 05.00'e kadar geçerli olacak.

Okullarımızın açılışı 22 Ocak'da yapılacak değerlendirmeden sonra açılış tarihi saptanacak.

3 ay içerisinde hayat pahalılığı yansıtılmayacak.

Artış miktarı saklı kalmak koşulu ile daha sonra ödenecek. Buradan elde edilecek miktar ile reel sektörü destekleyeceğiz.

Reel sektör için de destek programının biraz daha çeşitlendirerek devamını hayata geçireceğiz.

3 aylık hayat pahalılığının yansıtılmaması 100 milyon kaynak yaratacak.

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16/01/2021 17:15