İşte bayram sonrası yükselişteki altın fiyatları....

Altın güne yükselişle başladı. Altın fiyatları özellikle yatırımcılar için en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Durmaksızın yükselen altın fiyatlarının son durumu yatırımcı tarafından merakla araştırılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte Kapalıçarşı’daki güncel gram altın, çeyrek altın, küçük ve büyük altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

194,97 liradan alınırken, 195,04 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 310,22 liradan alınırken 317,36 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 618,50'den alınırken 634,73 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1275,00 liradan alınıp 1288,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentilerle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, buna bağlı olarak uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, yurt içinde ise döviz kurlarının gerilediğini kaydetti.

Bugün ABD ve İngiltere piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, altının gram fiyatında 192 liranın destek, 197 liranın direnç konumunda olduğunu ifade etti.