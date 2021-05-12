İşte Bayram Süresince PCR veya Antijen Testi Yaptırabileceğiniz Merkezler

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12/05/2021

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İşte Bayram Süresince PCR veya Antijen Testi Yaptırabileceğiniz Merkezler

Bayram süresince PCR veya Antijen testleri yapılacak olan merkezler ve çalışma saatleri aşağıda yer almaktadır.

Lefkoşa

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (Ayaktan Tanı Merkezi)

1. Gün ( 08.00-13.00 )

2. Gün (08.00-16.00)

3. Gün ( 08.00-19.00)

Lefkoşa Fuar Alanı

1. Gün kapalı

2. Gün ( 08.00- 14.30 )

3. Gün ( 08.00-14.30 )

Mücahitler Sitesi

1. Gün kapalı

2. Gün ( 08.00- 14.30)

3. Gün ( 08.00- 14.30)

Girne

Girne Akçiçek Hastanesi

1,2 ve 3. Gün ( 08.30- 13.00) Leymosun Kültür Evi

1. Gün kapalı

2. (08.00-14.00)

3. ( 08.00-14.00)

Gazimağusa

Gazimağusa Devlet Hastanesi

1,2 ve 3. Gün (08.00-14.00 )

Magem

1. Gün kapalı

2. (08.00-14.00)

3. (08.00-14.00)

12/05/2021 14:55
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TAGS: kktc, bayram, pcr testi, merkez, antijen testi
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