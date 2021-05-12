İşte Bayram Süresince PCR veya Antijen Testi Yaptırabileceğiniz Merkezler
12/05/2021
Bayram süresince PCR veya Antijen testleri yapılacak olan merkezler ve çalışma saatleri aşağıda yer almaktadır.
Lefkoşa
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (Ayaktan Tanı Merkezi)
1. Gün ( 08.00-13.00 )
2. Gün (08.00-16.00)
3. Gün ( 08.00-19.00)
Lefkoşa Fuar Alanı
1. Gün kapalı
2. Gün ( 08.00- 14.30 )
3. Gün ( 08.00-14.30 )
Mücahitler Sitesi
1. Gün kapalı
2. Gün ( 08.00- 14.30)
3. Gün ( 08.00- 14.30)
Girne
Girne Akçiçek Hastanesi
1,2 ve 3. Gün ( 08.30- 13.00) Leymosun Kültür Evi
1. Gün kapalı
2. (08.00-14.00)
3. ( 08.00-14.00)
Gazimağusa
Gazimağusa Devlet Hastanesi
1,2 ve 3. Gün (08.00-14.00 )
Magem
1. Gün kapalı
2. (08.00-14.00)
3. (08.00-14.00)