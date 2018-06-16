İşte bayramdaki güncel altın fiyatları

16 Haziran Pazar 2018 günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. Merkez Bankası kararı sonrası 16.6.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükseliş gözlemlendi. Altın 194-195 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

194,49 liradan alınırken, 194,63 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 310,22 liradan alınırken 317,36 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 618,50'dan alınırken 634,73 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1275,00 liradan alınıp 1288,00 liradan alıcı buluy