İşte bebeğinize güvenli uyku sağlamanın 7 yolu

İşte bebeğinizin güvenli uyumasını sağlamanın yolları...

1. Bebeğinizin beşiğinde fazla eşya bulundurmayın

Annelerin çoğu beşiğe en az bir eşya koyduklarını söylüyor. En yaygın olanı battaniye, onu pelüş oyuncaklar ve yastıklar izliyor. Bebekler yatarken kullanılan bu eşyalar, uyku pozisyonuna bakılmaksızın olumsuz sonuçlar oluşturabilir. Bebeğinizin beşiğini kurarken, her zaman sadeliğin en iyisi olduğunu unutmayın. Beşikte olması gereken tek şey bir çarşaftır. Bebeklerin nefes almasını engelleyebilecek yastıklar, pelüş oyuncaklar, uyku yastıkları ve beşik tamponlarına ihtiyaç olmayabilir.

2. Bebeğinizi daima sırt üstü uyutun

Annelerin bir kısmı bebeklerini yüzüstü yatırıyor ve bunu, çocuk doktorlarının söylediğinden daha iyi veya daha güvenli olduğunu düşünüyorlar. Örneğin, bebekleri çok ağladığında çareyi bebeklerini yüzüstü yatırmakta bulabilirler. Yüzüstü uyuyan bebeklerin çok sık uyanmadıkları doğru, ancak bunun sebebi aslında oksijen seviyelerinde sorun yaşıyor olmalarıdır.

3. Bebeğinizle birlikte uyurken dikkatli olun

Bebek ile birlikte uyumak tercih edilebilir. Genellikle bunu çocuklarının uyumasına yardımcı olmak, emzirmeyi kolaylaştırmak, bebek ile bağ kurmak ve bebeğin başka hiçbir yerde uyumayacağı için yaparlar. Ancak bu sakıncalı olabilir. En güvenli seçenek, bebeğinizi odanızdaki taşınabilir bir beşiğe yatırmaktır. Daha sonra, onu kendi odasında bir beşiğe taşıyın. Sadece güvende olmakla kalmayıp, aynı zamanda daha derin bir şekilde uyurlar.

4. Bebeğinizle asla koltukta yatmayın

Bir başka uyku pozisyonu da annelerin bebekleriyle koltukta uyuması. Koltuklar, yatağa göre daha yumuşak olduğu için en tehlikeli seçimdir. Bazı ebeveynler kanepede bebekleriyle yatmanın daha güvenli olduğunu düşünüyor. Çünkü bebeği vücudu ile kanepenin arkası arasına koyarlarsa, yataktaki gibi düşmeyeceğini sanıyorlar. Ancak çocuk, ebeveyn ile kanepe arasında sıkışıp kalabileceğinden, bu durumun daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Uzmanlar annenin, yatmadan önce bebeğiyle bağ kurmasının ardından onu beşiğine koymasının faydalı olduğunu söylüyor.

5. Öğle uykularında da dikkat edin

Bebeklerini gece yüzüstü yatırmayan pek çok anne bunu uyku saatinde yapıyor. Ancak araştırmalar, çoğu zaman sırtüstü uyuyan bebeklerin motor becerilerini farklı şekilde geliştirdikleri ve yüzüstü pozisyonda başlarını bu kadar kolay kaldıramadıkları, bunun da risk oluşturduğu yönünde.

6. Bebeğinize uyku alışkanlığı edindirin

Bebeğiniz için güvenli uyku alışkanlıkları edinmek, ilk yıl yorucu olabilir. Ancak bu aşama sonsuza kadar sürmeyecek. Bebeğiniz emekleyecek. Yakında bu riskleri aşacak ve bu sonucunda, onun için en güvenli şeyi yaptığınızı bilerek daha iyi dinleneceksiniz.

Bu habere tepkiniz:



10/12/2020 17:29