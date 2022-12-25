İşte Belediye Başkanlığını Kazanan İsimler

Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre belediye başkanlığını kazanan isimler belli oldu.

İşte belediye başkanlığını kazanan isimler:

Dikmen'de tüm sandıklar açıldı Yüksel Çelebi seçimi kazandı.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan UBP adayı Fatma Çimen Tuğlu oldu.

Erenköy Karpaz'da oyların tamamı sayıldı. Hamit Bakırcı yarışı önde tamamladı.

Mesaryada oyların tamamı sayıldı. Seçimi Ahmet Latif kazandı.

Gönyeli Alayköy'de oyların tamamı sayıldı Hüseyin Amcaoğlu yarışı önde bitirdi.

Tatlsu'da sayım tamamlandı. Seçimin galibi Hayri Orçan.

Gazimağusa'da CTP Belediye Başkan Adayı Süleyman Uluçay yüzde 49.55 oy oranı ile Gazimağusa Belediye Başkanı seçildi.

Güzelyurt'ta sayım tamamlandı. UBP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar yüzde 44.29 oy oranı ile yeniden Güzelyurt Belediye Başkanı seçildi.

Başkent Lefkoşa'nın Belediye Başkanı yüzde 49.44 oy oranı ile yeniden TDP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı oldu.

Girne Belediye Başkanlığına, yüzde 34.30 oy oranı ile CTP Belediye başkan adayı Murat Şenkul seçildi.

Çatalköy Esentepe'de oyların tümü sayıldı. Seçimi Ceyhun Kırok kazandı.

Beyarmudunda sandıkların tümü açıldı. Bülent Bebek seçimi kazandı.

Değirmenlik Akıncılar' da oy sayımı tamamlandı. Seçimin kazananı Ali Karavezirler oldu.

İskele'de UBP Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu yüzde 65.42 oy oranı ile yeniden İskele Belediye Başkanı seçildi.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre Fırat Ataser kazandı.

Lefke’de 29 sandığın tamamı açıldı. Buna göre, CTP Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, yüzde 50.37 oy oranıyla yeniden Lefke Belediye Başkanı oldu.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nde seçimi kesin olmayan sonuçlara göre Katip Demir kazandı.

Geçitkale Serdarlı’da seçimi yüzde 57.32’yle Halil Kasım Kazandı.

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25/12/2022 20:53