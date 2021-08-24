İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi kuraları merakla bekleniyor. Beşiktaş'ın bu sene doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde, kura çekiminin ne zaman yapılacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Beşiktaş, ön eleme maçlarından gelecek olan takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbadan gruplara katılım gösterecek.

2021-2022 Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek?

Bilindiği gibi, Play-Off mücadeleleri henüz tamamlanmadı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım sürüyor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek.

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Türkiye'yi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş temsil edecek.

Lille (1. torbadan katılacak)

Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)

Manchester City (1. torbadan katılacak)

Bayern Münih (1. torbadan katılacak)

PSG (1. torbadan katılacak)

Inter (1. torbadan katılacak)

Sporting (1. torbadan katılacak)

Zenit (1. torbadan katılacak)

Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Real Madrid (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Barcelona (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Liverpool (2. torbadan katılacak)

Sevilla (2. torbadan katılacak)

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24/08/2021 11:50