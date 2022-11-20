İşte bilime göre kilo vermenin ve geri almamanın basit yolu

Kilo vermek genellikle yılın başında birçok insanın aklında ön plandadır. Fakat eğer kilo kaybı bu yıl için hedefiniz ise, şimdiye kadar muhtemelen bazı zorluklarla karşı karşıya kalmışsınız. Bunun nedeni, kalori kontrollü bir diyete sıkı sıkıya bağlı kalmanın, modern, lezzetli ve yüksek enerjili gıdaların çekici ve hemen erişilebilir olduğu ortamlarda kolay bir iş olmamasıdır.

Diyet, vücudumuzun gıda alımındaki azalmaya hızlı tepki vermesi, ancak aşırı yemeye cevap vermemesi karşısında da özellikle zorlaşır. Bu, diyet yaparken açlıkta ani artışlar yaşayan birçok kişi için tanıdık bir deneyim olacaktır.

Çoğumuz, tatil dönemlerinde veya diğer durumlarda fazla yemek yemenin ne kadar kolay olduğunu da deneyimlemişizdir. Örneğin; Birleşik Krallık tam servis restoranında sunulan ana yemek, muhtemelen bütün bir gün için gereken kalorinin yarısından biraz fazlasını içerir.

Aşırı Yemenin Algılanamaması

Son araştırmalarda, aşırı kalori alımının, günde 1000’den fazla kaloriyi aşan miktarda enerji sağlamak için artırıldığında bile insanlarda kötü etki gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada, günlük ihtiyaç duyulan kalorinin yüzde 150 fazlasıyla yemek yapmanın katılımcıların iştahını değiştirmediği gözlemlendi.

Bunu ölçmek için test, iştah derecelerine ve bilinen belirli iştah düzenleyen hormon seviyelerine bakarak ve katılımcıların ertesi gün yiyecek alımını kontrol ederek yapıldı. Bulgularımız, vücudun bu ek kalorileri hesaba katamayarak, uyum sağlayamadığını gösterdi.

Bu, evrimsel bir bakış açısıyla mantıklıdır, çünkü yiyeceğe sınırlı erişimi olan ortamlarda, atalarımızın yiyeceğin mevcut olduğu zaman aşırı yemeleri ve tekrar yiyecek elde edilene kadarvücutta depolamaları hayatta kalma şanslarını yükseltiyordu.

Kalori alımının farkında olmak önemlidir, çünkü kısa süreli de olsa kazara aşırı yeme, kilo alımına neden olur veya kilo kaybetmeyi engelleyebilir. Aslında, bazı kanıtlar tatil dönemlerinde vücut ağırlığındaki artışların yılın geri kalanında da devam ettiğini göstermektedir.

Benzer şekilde, bir haftasonu kaçamağı, hafta içi günlerde yapılan sıkı bir diyeti kolayca iptal edebilir. Ancak aşırı yemek yemenin ne kadar kolay olduğunu anlamak, kilo kaybının sağlanamayacağı anlamına gelmez.

Aslında, bunu bilmek, diyet seçeneklerinden daha fazla haberdar olarak kilo vermeye yardımcı olabilir.

Egzersizi Unutmayın!

Vücudumuzun kilo alma konusundaki eğilimine rağmen, doğru diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, istenen amaç doğrultusunda kilo kaybına büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Genellikle “kilo verme için en iyi diyet” i aranırken, egzersiz göz ardı edilebilir.

Ancak, kilo vermek istiyorsanız – ve özellikle uzun süre boyunca kilo kaybını sürdürmek istiyorsanız aktif olmak çok önemli. Egzersiz, diyet değişikliklerini tamamlayabilir ve tek başına diyetin yarattığı açlık artışlarını en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Bunun nedeni, egzersiz kilo kaybederken enerji de kaybetmeye sebep olur fakat diyetteki gibi açlık hissi yaratmaz. Aslında, yoğun bir şekilde egzersiz yaparken açlık azalır, bu da enerji eksikliği yaratmasına karşın ani açlığı bastırmaya yarar.

Kilo kaybını sürdürmek için egzersizin önemi, ABD’de yayınlanan kilo kaybı yarışması “En Büyük Kaybeden” katılımcılarıyla da yakın zamanda vurgulandı.

Gösterinin ardından altı yıl boyunca izlenen katılımcılar arasında kilo kaybına devam eden kişilerin fiziksel aktivitelerini yüzde 160 oranında artırdıklarını ortaya koydu. Oysa, kilolarını geri kazananlar, fiziksel aktivitelerini sadece yüzde 34 arttırdılar.

Esneklik Gerekli

Hangi diyeti seçerseniz seçin, bir dereceye kadar esnekliğe ihtiyacınız olacaktır – çoğu diyet bir miktar uzlaşma gerektirecektir. Belki de, örneğin, özel bir gün için bir restoranda bir yemeğe davetlisiniz ya da ek bir öğün yemeyi içeren bir tatil kutlaması var.

Vücudunuzun fazla kalori alımına cevap verme olasılığı olmadığını bilmek, mesela fazladan yemeniz gereken durumlardan önce veya sonraki günlerde yiyecek seçimlerinde daha dikkatli olunması veya egzersizleri arttırmak aşırı yemek yemeyi önlemek veya telafi etmek için davranışınızı ayarlayabileceğiniz anlamına gelir.

Tüm bunların sonucunda, kalori alım seviyelerini tespit etmek için vücudumuzdan gelen tepki sinyallerine güvenmememiz gerektiğini bilmek gerekir.

Bunun yerine, diyet ve yaşam tarzı davranışlarının bilinçli izlenmesi, vücudumuzun kilo almaya olan doğal eğilimine karşı koymak için fazlasıyla yeterli. Bu bilinçli izlemeye sadık kalarak, gelecek yıl boyunca hedeflediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz.

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20/11/2022 21:51