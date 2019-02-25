İşte birbirinden ilginç gerçekler

Fillerin rengi aslında gri değil tam olarak kızıl-toprak rengidir. Gri görünümlerinin sebebi vakit geçirmeyi sevdikleri çamurlu sulardan çıkınca üzerindeki suyun kurumasıdır.

Soğan doğarken sakız çiğnenirse göz yaşarması önlenir.

Maymunlar her yıl uçak kazalarından daha fazla insan ölümüne neden oluyor.

Elma, soğan ve patatesin tadı aynıdır. Fark sadece tamamen kokularından kaynaklanır. Aslında hepsi tatlıdır.

Kutup ayıları sıcak ve nemli bir ortamda kalırlarsa kürklerinin rengi yeşile döner

Uzun süre haşlanan yumurta uzun zamanda öğütüleceği için vücudun harcadığı enerji miktarı yumurtadan daha fazladır. Haşlanmış yumurta bu yüzden çok iyi bir diyet yemeğidir.

Göktürkler ekşiyen yoğurdun ekşiliğini azaltmak için üzerine su döktüklerinde tesadüfen ayranı keşfetmişlerdir.

En parlak cisim olan ayın ışığının bize ulaşması 1,3 saniye sürüyor.

Dünyada hangi ırkta olursa olsun bütün yeni doğan bebekler 440 hz yüksekliğinde ve la notasıyla ağlar.

Asansörlere ayna konmasının birincil sebebi, kravatınızı ya da saçınızı düzeltin diye değil; kapıyı açınca kabinin yerinde olduğunu görün diyedir.

Dünyanın en çok satan telefonu iPhone değil Nokia'nın 2003 yılında satışa çıkardığı ve 250 milyon satan Nokia 1100'dur

Alışveriş arabaları ve sepetleri daha çok şey satın almanız için büyük yapılmıştır. Yapılan deneyler boyutu iki katına çıkarınca tüketimin yüzde 19 arttığını ortaya koymuştur.

Einstein 9 yaşından sonra akıcı konuşmaya başladı. Aile onda zihin geriliği olduğunu bile düşündü.

Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi Bambu bir günde 90 cm. kadar uzuyor.

Dünyada 4300 farklı din vardır.

Bal bozulmayan tek gıdadır

Salatalığın yüzde 96'sı sudur.

Noel Baba'nın kıyafeti aslında yeşildir. Ancak bir kola markası bunu kırmızı beyaz olarak dünyaya sunmuştur.

Kaptan korsanların taktıkları tek göz bandının amacı, karanlık yerlere girildiğinde karanlığa alışma süresini yok etmektir.

Bukalemunların dilleri,vücutlarından iki kat uzundur.

Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur,sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur.