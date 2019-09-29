Bazı besinler bir arada tüketildiğinde çeşitli etkileşimlere girerek vücudumuz için adeta zehire dönüşebiliyor. Sofra geleneklerimizde beraber yenmesi uygun görülen birkaç yiyeceğin aslında peş peşe tüketilmesi sindirim sistemini yormakla kalmıyor, bazen toksik etkiler oluşturup kana karıştığında zehirlenmelere de sebep olabiliyor. Hangi besinlerin beraber yenmeyeceğini öğrenerek bu besinleri birlikte tüketmekten kaçınmamız gerekiyor. Peki bir arada tüketmememiz gereken besinler nelerdir? Hangi besinler birlikte tüketildiğinde zehire dönüşüyor? İşte birlikte tüketmemeniz gereken besinler...

Bilindiği gibi balık yoğurtla veya ayranla tüketildiğinde sindirim problemleri yaşatabiliyor ve hatta balık taze değilse zehirlenmelere sebep olabiliyor. Bir diğer taraftan yoğurtla asidik içeriğe sahip hiçbir gıdanın (örneğin; sirke, koruk) tüketilmemesi gerekiyor. Ayrıca turp ve terenin de yoğurtla tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

Süt kalsiyum deposu olan protein grubundan bir besin maddesidir. Kendisi gibi protein grubundan başka besinlerle birlikte tüketilmemesi gerekir. Örneğin; tavuk, balık, peynir, yumurta ve yoğurt süt ile birlikte tüketildiğinde alınan fazla protein vücutta toksik etki yaratabilir. Ayrıca beslenme uzmanları süt ve ekşi gıdaların (örneğin; sirke, şarap) aynı gün tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.Et yemeklerini de tüketirken yanında yediklerinize dikkat etmeniz gerekir.Tuzlanmış etlerin sarımsak ve sirke ile tüketilmesi uygun değildir. Baş eti, keşkek gibi etli yemekler tüketildiği gün meyve olarak nar ve üzüm tercih edilmemelidir.

Geçmişten beri, doğal bir antibiyotik olduğu düşünülen soğan, neredeyse bütün yemeklerle tüketilir. Ancak sarımsak ve soğanın birlikte yenmesi uygun olmadığı için sarımsak içeren gıdaların yanında kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

Pirinç pilavı, pirinç içli biber dolması gibi pirinç içerikli yiyeceklerin yanında sirke ve sirke içeren yiyecekler (örneğin; turşu, sirkeli salata gibi) tüketilmemelidir.

Meyveleri şekerli gıdalarla birlikte tüketmekten kaçınmalısınız. Örneğin; karpuz, kavun ile beraber bal, reçel, şerbet tüketmek vücudunuzun şeker dengesi için çok sakıncalıdır. Bunun yanı sıra balığın yanında incir, ayva ve kavun tüketmek kulunç, bahak ve baras gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Ayrıca erik, şeftali, kayısı ve nar meyvelerinin de beraber tüketilmemesi gerekiyor.

05/10/2019 09:38