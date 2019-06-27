İşte Bitcoin'in aniden yükselişinin iki yeni sebebi

Bitcoin bu sabah itibariyle 12 bin 800 doları aştı. Son bir ayda Bitcoin'in yükselmesinin iki ana sebebi var: 1) Facebook'un kendi kripto parası Libra'yı duyurması 2) Ünlü yatırım bankası JP Morgan'ın JPM Coin adı ile piyasaya girecek olması... Bu gelişmeler tekrar kripto paralara güveni artırınca, Bitcoin referans para birimi olarak yeni zirvelere yelken açtı.

Bitcoin'de görülen ani fiyat artış eğiliminin nedeni olarak Facebook'un kripto para birimi Libra gösteriliyordu. Çünkü Facebook'un platformundaki 2 milyar kullanıcıyla Libra'nın eğitim ve medya alanlarında büyük bir rol oynayacağını konuşuldu. Bu da yeniden kripto paralara olan güveni artırdı.

Bu gelişmeden hemen sonra dev ABD bankası JP Morgan'ın da kendi kripto parasını yılbaşı piyasa sunacağı haberleri geldi. JPMorgan Chase'in Quorum ile desteklediği JPM Coin aslında bir sabitkoin olarak işlev görüyor olacak. Bu token karşılığında kullanılan itibari paralar bankaya yatırılmış olacak. Bu paralar daha sonra Blockchain'e aktarılacak ve parayı yatıran kişi bunun karşılığında JPM Coin alabilecek.

Bu iki büyük markanın kripto işine bu denli odaklanması referans para birimi olarak yeniden Bitcoin'e ilgiyi artırdı.