İşte boşanmanın perde arkası

Oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın'ın evliliği sona erdi. Ünlü çift, Beykoz Adliyesi’nde görülen boşanma davasıyla yollarını resmi olarak ayırdı. İkilinin yollarını ayırmasına neden olan olaylarla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İşte Boluğur-Aydın evliliğinin bitişinin perde arkası...

Daha önce 'Küçük Sırlar', 'Acemi Cadı' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan Merve Boluğur, 2 Ekim 2022 tarihinde Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Eşiyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan ünlü ismin evliliğinde kriz yaşadığı ve baba evine döndüğü ileri sürüldü.

SOYADI HAMLESİ

Tüm bunların ardından Instagram hesabından açıklama yapan Boluğur, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" dedi. Boşanacağını duyuran Boluğur, ilk olarak eşi Mert Aydın ile çekilen bütün fotoğraflarını kaldırdı. Sonrasında da düğününe saatler kala sosyal medya hesabına eklediği Aydın soyadını sildi.

"YANIMDA BABAM VAR SORU SORMAYIN"

Mutlulukları yaklaşık 2 ay süren erve Boluğur ile Mert Aydın'ın Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşması sonuçlandı. Adliye çıkışı babası ile görüntülenen Boluğur, "Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek soruları yanıtsız bırakırken Mert Aydın ise kısa bir açıklama yaptı.

"YÜRÜTEMEDİK"

Mert Aydın ise "Olmadı. Yürütemedik Merve'ye her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"SIKINTIYA GELEMEM"

2. Sayfa'da çiftin boşanmasıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. İddiaya göre; Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren “Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem” dedi. Bu çiftin arasında patlak veren ilk sorundu.

AYRILIK SÖZÜNÜ TELAFFUZ EDEN İLK TARAF MERT AYDIN OLDU

Bir diğer iddia ise nikahtan kısa bir süre sonra ameliyat olan Aydın'ın istirahat döneminde Boluğur'dan beklediği yardımı alamaması oldu. Aydın’ın dikişleri bile alınmamışken Boluğur'un, “Çok sıkıldım, tatile gidelim” demesi sonrası ikili balayına çıktı. Yaşananların ardından aşk evliliği yaptığını söyleyen Aydın, ayrılık sözünü telaffuz eden ilk taraf oldu.

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24/11/2022 18:43