İşte bu hafta Survivor'da elenen isim...

Survivor 2019’da dokunulmazlık oyunlarını Türkiye takımının kazanması ile Yunanistan takımında ada konseyi sonrasında üç yarışmacı eleme adayı oldu. Survivor eleme adayları arasından elenen isim IOULİETA oldu. Elenen Loulieta, Türkçe bilen tek yarışmacıydı.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da Yunan takımında yapılan oylamayla elemeye kalan ilk isim İoulieta oldu. İkinci eleme adayı Spyro, üçüncü eleme adayı ise Vasilis oldu. Survivor’da Yunan takımından bu hafta eleme postasına çıkan 3 isim Louleita, Spyros ve Vasilis sms oylamasına kaldı. Yapılan oylama sonucunda bu isimler arasından en az oyu alan İoulieta elenerek Survivor’a veda etti.

Sakız adasında yaşayan İoulieta, Yunan takımında tek Türkçe bilen yarışmacıydı. Ioulieta elendiğinin açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.