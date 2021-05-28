İşte bu yaz vizyona girecek diziler!

1990'ların Amerikan sitcomu Friends'in uzun zamandır beklenen Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) yayınlandı. Uzun süredir gündemde olan dizinin seyirciyle buluşması sonrası gözler bu yaz yayınlanacak yeni dizilere ve devam sezonlarına çevrildi. İşte önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşacak diziler...

Friends: The Reunion / 27 Mayıs

Lucifer 5.2 28 Mayıs

Making It 3 Haziran

Lisey's Story 4 Haziran

Sweet Tooth 4 Haziran

Little Birds 6 Haziran

Loki 9 Haziran

Lupin 11 Haziran

Tuca & Bertie 13 Haziran

The Republic of Sarah 14 Haziran

Kevin Can F**k Himself 20 Haziran

Motherland: Fort Salem 23 Hazirnan

Sex/Life 25 Haziran

Bosch 25 Haziran

A Discovery of Witches 27 Haziran

Monsters at Work 2 Temmuz

Making the Cut 16 Temmuz

Physical 18

Ted Lasso 23 Temmuz

Masters of the Universe: Revelation 23 Temmuz

Gossip Girl Temmuz

Mr. Corman 6 Ağustos

Riverdale 11 Ağustos

Star Trek: Lower Decks 12 Ağustos

The Walking Dead 22 Ağustos

What If...?

Bu habere tepkiniz:



28/05/2021 18:00