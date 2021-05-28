İşte bu yaz vizyona girecek diziler!
28/05/2021
1990'ların Amerikan sitcomu Friends'in uzun zamandır beklenen Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) yayınlandı. Uzun süredir gündemde olan dizinin seyirciyle buluşması sonrası gözler bu yaz yayınlanacak yeni dizilere ve devam sezonlarına çevrildi. İşte önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşacak diziler...
Friends: The Reunion / 27 Mayıs
Lucifer 5.2 28 Mayıs
Making It 3 Haziran
Lisey's Story 4 Haziran
Sweet Tooth 4 Haziran
Little Birds 6 Haziran
Loki 9 Haziran
Lupin 11 Haziran
Tuca & Bertie 13 Haziran
The Republic of Sarah 14 Haziran
Kevin Can F**k Himself 20 Haziran
Motherland: Fort Salem 23 Hazirnan
Sex/Life 25 Haziran
Bosch 25 Haziran
A Discovery of Witches 27 Haziran
Monsters at Work 2 Temmuz
Making the Cut 16 Temmuz
Physical 18
Ted Lasso 23 Temmuz
Masters of the Universe: Revelation 23 Temmuz
Gossip Girl Temmuz
Mr. Corman 6 Ağustos
Riverdale 11 Ağustos
Star Trek: Lower Decks 12 Ağustos
The Walking Dead 22 Ağustos
What If...?