İşte bulaşık deterjanı ile kolayca temizlenebilen alanlar

Bulaşık deterjanı, mutfakların olmazsa olmazı. Cildi tahriş etmeyecek ve yağları temizleyecek yapıdadır. Ayrıca, sadece bulaşıkları yıkamak yerine pek çok şey yapabilirsiniz.

Bu işler için de bulaşık deterjanını kullanabilirsiniz. İşte öneriler...

- Lekeleri çıkarın

Halıya veya koltuğa bir şey dökülürse; iki bardak sıcak suya bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Daha sonra temiz bir bezi bu suda ıslatın ve lekeler kaybolana kadar hafifçe silin. Daha sonra bir kurulama beziyle temizleyin.

- Pencerelerde kullanın

Bulaşık deterjanı, pencerelerinizi temizlerken de yardımcınız olabilir. Bir kovada sıcak su, bulaşık deterjanı ve bir miktar sabunu karıştırın. Daha sonra pencerelerinizi silin. Yağın ve kirin kolayca çıktığını görebilirsiniz.

- Yüzeyler için...

Mutfak tezgahı, pencere pervazları ve süpürgelikleri temizlemek için de bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Bir sprey şişesine bulaşık deterjanı ve sıcak su doldurun. Böylece temizlemek istediğiniz alana püskürterek kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca, bu karışımla yağlı karoları da pratik bir şekilde silebilirsiniz.

- Giysileri yıkarken de tercih edebilirsiniz

Giysinizde oluşan yağlı lekeleri de bulaşık deterjanı ile kolayca çıkarabilirsiniz. Peki ama nasıl mı? İlk olarak kıyafetinizdeki lekeli bölgeye bulaşık deterjanı sürüp bir süre bekleyin. Daha sonra çamaşır makinesinde her zamanki programda yıkayın. Özellikle çamaşır makinesinde yıkanamayan yün veya ipek giysilerde etkili olabilir. Bunun için bir kovaya biraz bulaşık deterjanı ve su ekleyip, ipek ya da yün kıyafetinizi bu suda dikkatlice yıkayın. Ardından soğuk suyla durulayın.

- Mutfak aletlerinde...

Mikser, tost makinesi ve fırın gibi mutfak eşyalarını da bir miktar bulaşık deterjanı ve ılık suyla kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca, çamaşır makinesi ve kurutucuyu silmek için de kullanabilirsiniz.

- Takıları kolayca temizleyin

Bir kaba birkaç damla bulaşık deterjanı ve su ekleyin. Kirli takılarınızı da bu suda 5 dakika kadar bekletin. Daha sonra kirleri yumuşak bir diş fırçası ile temizleyebilirsiniz.

- Mutfak dolapları

Yemek pişirirken, mutfak dolaplarında yağ lekeleri oluşabilir ve bu lekeler fark edilmeyip hemen temizlenmeyebilir. Bunun için sabun, bulaşık deterjanı ve ılık suyu bir kovada karıştırın. Daha sonra yağ lekelerini dolaplarınızdan kolayca çıkarabilirsiniz.

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21/01/2021 17:45