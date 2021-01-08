İşte CES 2021’in en iyi akıllı telefonu

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen CES (Consumer Technology Association - üketici Elektroniği Fuarı) 2021 pandemi nedeniyle ilk defa fiziksel ortamda yapılmadı.



Bu yıl dijital ortamda gerçekleşen CES 2021'de onlarca yeni nesil teknoloji ürünleri görücüye çıktı.



Fuarda Mobil Cihazlar kategorisinin en iyileri de açıklandı. Listede OnePlus 8 Pro birinci sırada yer aldı.



OnePlus 8 Pro‘nun lider mobil akıllı telefon olarak adlandırıldığı Mobil Cihazlar kategorisinde, ödüle layık görülen akıllı telefonların tam listesi şöyle...



Asus ROG Phone 3 & Asus ROG Kunai 3 Gamepad



LG Wing



LG Velvet 5G



TCL 10 5G UW



Samsung Galaxy Z Flip 5G



Samsung Galaxy Note20 5G / Note20 Ultra 5G



Samsung Galaxy A51 5G



OnePlus 8 Pro

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08/01/2021 10:51