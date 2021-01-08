İşte CES 2021’in en iyi akıllı telefonu

CES 2021’in (Tüketici Elektroniği Fuarı) en iyi 8 akıllı telefonu belli oldu

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08/01/2021

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İşte CES 2021’in en iyi akıllı telefonu

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen CES (Consumer  Technology Association - üketici Elektroniği Fuarı) 2021 pandemi  nedeniyle ilk defa fiziksel ortamda yapılmadı. 
  
Bu yıl dijital ortamda gerçekleşen CES 2021'de onlarca yeni nesil teknoloji ürünleri görücüye çıktı.  
  
Fuarda Mobil Cihazlar kategorisinin en iyileri de açıklandı. Listede OnePlus 8 Pro birinci sırada yer aldı. 
  
OnePlus 8 Pro‘nun lider mobil akıllı telefon olarak adlandırıldığı Mobil Cihazlar kategorisinde, ödüle layık görülen akıllı telefonların tam listesi şöyle...
  
Asus ROG Phone 3 & Asus ROG Kunai 3 Gamepad 
  
LG Wing 
  
LG Velvet 5G 
  
TCL 10 5G UW 
  
Samsung Galaxy Z Flip 5G 
  
Samsung Galaxy Note20 5G / Note20 Ultra 5G 
  
Samsung Galaxy A51 5G 
  
OnePlus 8 Pro 

08/01/2021 10:51
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TAGS: CES 2021, en iyi akıllı telefonu
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