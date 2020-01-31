İşte Çin'deki korku şehri

Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Wuhan kenti büyük ölçüde hayalet kasabaya dönüştü. Çekilen uygu fotoğraflarında sokakların neredeyse bomboş olduğu görülüyor.

Wuhan, Yangtze Nehri kıyısında yer alan bir kent. 8 bin 500 kilometre karelik bir alana yayılıyor. 11 milyonluk nüfusu var.

Çinli yetkililerin karantina uygulamasının işe yaradığı görülüyor. Çekilen uydu fotoğraflarında sokakların tamamen boş kaldığı görülüyor.

Genellikle gemiyle dolu olan Yangtze Nehri de boşaldı. Fotoğraflar, Wuhan'daki virüs korkusunun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

31/01/2020 11:36