İşte çocuğunuzun karanlıktan korkmasını engelleyecek 5 yol

Karanlık sadece çocukların değil yetişkinlerin de en büyük korkuları arasında yer alıyor. Bu korkuyu yetişkinler bile yaşıyorsa, çocukların da yatak altlarında canavarlar gördüklerini söylemeleri oldukça normal. Çoğu çocuk karanlık korkusundan zamanla kurtulsa da daha erken kurtulmaları için yardım edebilirsiniz. İşte bazı öneriler…

Ebeveynler çocuklarının karanlıktan korkmasını istemez. Çünkü korkan çocuklar genelde soluğu ebeveynlerinin odasında alır. Bu durumda bir süre sonra sorun olmaya başlayabilir. İşte çocuğunuzun biraz cesaret kazanmasına ve karanlıktan korkmayı bırakmasına yardımcı olmak için yapabilecekleriniz.

Çocuğunuzu dinleyin

Çocuğunuzun korkusunu ciddiye alın ve onları dinleyin. Sadece yataklarının altını kontrol ederek orada canavar olmadığını söyleyerek bunu göz ardı etmeyin. Bu aslında işleri daha da kötüleştirebilir. Çünkü çocuğunuza canavarların gerçek olabileceğine inandığınızı göstermiş olursunuz. Çocuğunuzu tam olarak neyin korkuttuğunu sorun ve korkularını anladığınızı belirtin. Son olarak güvende olduklarını ve tekrar korkarlarsa yanlarında olacağınıza dair güvence verin.

Takdir edin

Olumlu onaylamalar çocukların düşünme şeklini değiştirebilir. Çocuğunuza cesur olduğunu söylerseniz ve karanlık korkusuyla yüzleştiği için onu överseniz, bu korkuyu yenmesine yardımcı olabilirsiniz. Sizden gelen bu olumlu sözler korkularının üstesinden gelebileceklerine gerçekten inanmalarına yardımcı olur.

Eğlenceli gece ışıkları alın

Çocuğunuzun rahatlamasına ve güvende hissetmesine yardımcı olabilecek birçok yaratıcı gece lambası vardır. Örneğin, gece yarısı tuvalete gitmeleri gerektiğinde çocuğunuzun odasının veya evinizin etrafına koyabileceğiniz hayvan figürlü veya yıldızlı lambalar alabilirsiniz. Ayrıca sıradan bir lamba kullanıyorsanız, bunun korkunç gölgeler oluşturmadığından emin olun.

Karanlığı oyuna çevirin

Çocuğunuz karanlığı korkutucu ve tehlikeli bir şey olarak görebilir. Bunu değiştirmek için bir gölge oyunu tasarlayabilirsiniz. Bu şekilde karanlığı eğlenceli hale getirip, çocuğunuzun da korkmasını önleyebilirsiniz.

10 saniye oyunu oynayın

Çocuğunuzun karanlıktan korkmasının sebebi aslında karanlığın kendisi değil de karanlığa geçiş olabilir. Işığı aniden kapattığınızda gözleriniz birkaç saniyeliğine neredeyse körleşir. Bu da çocuğunuzun korkmaya başladığı an olabilir. Çocuğunuzun karanlığa daha kolay alışmasına yardımcı olmak için deneyebileceğiniz bir numara var. Işıklar açıkken gözlerini kapatmalarını isteyin ve çocuğunuzla birlikte 10’a kadar sayın. Bunu yaptıktan sonra, özellikle de gece lambası açıksa oda eskisi kadar karanlık gelmeyecek.

Bu habere tepkiniz:



16/12/2020 20:05