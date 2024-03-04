İşte çözümü…

Günlük yaşamda hareketsiz kalan ve işi gereği bilgisayar başında uzun saatler geçirmek zorunda olan kişiler bazı sağlık sorunları yaşayabilirler. Fazla süre hareketsiz kalmak duruş bozukluğuna, boyun düzleşmesi gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Peki ne yapmalıyız? İşte detaylar…

Günümüzde birçok kişi boyun ağrılarından şikayetçi. Peki boyun ağrısı çekenler ne zaman doktora başvurmalı? Tedavi süreci nasıl ilerliyor? Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Op. Dr. Candan Hundemir, konu hakkında merak edilenleri açıklayarak özellikle uzun saatler oturarak çalışanlara ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Boyun ağrılarının arttı

Günümüzde teknolojik gelişimlerin çalışma stillerini etkilemesi ile boyun, sırt ve bel ağrılarının arttığına dikkat çeken Hundemir, “Özellikle masa başı çalışan kişilerde bu durum daha da öne çıkar. İyi olan yanı bu yakınmaların büyük bir kısmı (nerdeyse yüzde 90’nı) altta ciddi sıkıntıların olmadığı ve “mekanik boyun ağrıları” olarak tanımladığımız grubun içine girer.” İfadelerini kullandı.

2 günden fazla boyun ağrısı sürüyorsa doktora gözükmekte fayda olacağını söyleyen Candan Hundemir, 'Bu durumda olan kişilerin pek çoğu hiçbir şey yapılmasa bile kendiliğinden birkaç gün içinde düzelir. Ancak boyun ağrıları ve/veya tutulmaları hafifleme eğilimi göstermeyip, 2 günden fazla süreyle (inatla) devam ederse en yakın bir Beyin-Sinir Cerrahisi uzmanına başvurulması yerinde olacaktır.' Diye konuştu.

5 günden sonrası tehlike

Tüm gün bilgisayar başında işlerini yapmak zorunda olanların diğer insanlara göre boyun ves ırt ağrısı yaşama riskleri çok daha fazla. Masa başı çalışanların bu ağrılara önlem olarak alabileceklerinin en başında masa başındaki oturuşlarını düzeltmeleri olmaktadır. Böylelikle boyun ve sırt ağrılarının bir nebze olsun önüne geçilmektedir. Bu hastalığın tedavisinin nasıl olduğunu ve hastayı nasıl bir süreç beklediğini Hundemir şöyle anlattı;

Bizler bu yakınmayla gelen hastalara günlük poliklinik pratiğimizde oldukça sık rastlarız. Bu hastaların ayrıntılı nörolojik muayenelerini yapar, öykülerini dikkatle dinleriz. Şayet muayenede anlamlı bir bulgu (örneğin; kolda/kollarda ağrı, güç kaybı ve uyuşma olması gibi) saptarsak tetkik (genelde MR) isteriz. Ancak nörolojik muayene normalse (çoğu hasta böyledir) genelde konservatif tedavi (istirahat ve ilaç) ile rahatlıkla tedavi edilebilir. Hastalar bu yaklaşımla 3-5 gün içinde tamamen düzelirler. Tersi bir durumda MR çekilip, bakılır.

Belli aralıkla ara verin

Yeni çalışma hayatında işi gereği pek çok kişi günün büyük kısmını oturarak ve hareketsiz olarak geçiriyor. Günlük sporunu yapmayan ve masa başı işte çalışan kişilerin günlük yapması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulunan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Op. Dr. Candan Hundemir;

“Uzun süreli iyilik hali için konservatif tedavi sonrası düzelen hastalara mutlaka uygun boyun egzersizleri verilir. Ayrıca bu hastalar dahil tüm kişilere yüzme başta olmak üzere pilates, fitness gibi sportif faaliyetler önermekteyiz. Masa başı çalışanlara elbette işini bırakması gibi bir tavsiyede bulunulmaz. Aksine çalışırken yaklaşık olarak saat başı ara vermeleri ve dairesel boyun hareketleri yapmaları önerilir. Bilgisayar ve klavye göz hizasında olmalıdır. Bir diğer önemli faktör de fazla kiloların olmasıdır. Bu durumda kilo verilmesi de tedavinin önemli bir parçasıdır.” İfadelerini kullandı.