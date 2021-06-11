İşte Deniz ve Okyanuslardaki Plastik Kirliliğinin Nedeni

Bugüne kadarki yapılan en kapsamlı araştırmaya göre, yiyecek ve içeçek ambalajlarını oluşturan plastikler, dünyadaki deniz ve okyanuslardaki kirliliğin büyük bir kısmını oluşturuyor. Bilim insanları, tek kullanımlık poşetler, plastik şişeler, gıda kapları ve gıda ambalajlarının okyanus ve denizlerdeki çöplerin yüzde 75’ini oluşturduğunu açıkladı.

ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN KAPSAMLI ARAŞTIRMA

İspanya’da yer alan Cadiz Üniversitesi tarafıdan, deniz ve okyanulardaki plastik kirliliğine ilişkin şimdiye kadarki en geniş kapsamlı araştırma yapıldı. Bilim insanları, tek kullanımlık poşetler, plastik şişeler ve gıda ambalajlarının denizleri kirleten en yaygın dört madde olduğunu ve insan yapımı atıkların neredeyse yarısını oluşturduğunu buldu.

DENİZ VE OKYANUSLARDAKİ ATIKLARIN YÜZDE 75'İNİ OLUŞTURUYOR

Plastik kapaklar ve olta takımları da dahil olmak üzere sadece 10 plastik ürünün, yaygın kullanımları ve son derece yavaş bozulmaları nedeniyle okyanus ve denizlerdeki çöplerin yüzde 75’ini oluşturduğu görüldü.

DAHA FAZLA TEK KULLANIMLIK ÜRÜN YASAKLANMALI

Bununla birlikte, bilim insanları plastik kirliliğinin ana kaynaklarını belirlemenin, çöp akışını durdurmak için nerede eyleme geçilmesi gerektiğini netleştirdiğini söyledi. Araştırmacılar, ayrıca bazı yaygın atılabilir ürünlerin yasaklanması ve üreticilerin daha fazla sorumluluk almasının sağlanması çağrısında bulundu.

Nature Sustainability adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında 36 veri tabanında yer alan 12 milyon veri incelendi.

PAKET SERVİS ÜRÜNLERİNİN AMBALAJLARI ÇOK YÜKSEK BİR ORANA SAHİP

Çalışmaının baş yazarı Carmen Morales-Caselles "Plastiğin çöpün yüzde 80'i olmasına şaşırmadık, ancak su şişeleri, teneke kutu ve hamburger ambalajlarından oluşan paket servis ürünlerinin yüksek oranı bizi şaşırttı. Bu bilgi, politika yapıcıların okyanusa akan deniz çöpü musluğunu sadece temizlemek yerine kapatmaya çalışmak için gerçekten harekete geçmelerini kolaylaştıracak" dedi.

"PLASTİK PİPETLERİ YASAKLAMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

Morales-Caselles, ayrıca AB’de birçok ülkede yasaklanan plastik pipetlerin, atıkların yalnızca yüzde 2,3’ünü, pamuklu çubukların oranının ise yüzde 0,16 olduğunu ifaderek, "Plastik pamuk çubukları ve pipetlere karşı önlem alınması güzel, ancak bu eyleme en önemli çöpleri eklemezsek, sorunun özüyle ilgilenmiş olmuyoruz, sadece dikkatimiz dağılıyor” dedi.

DENİZ CANLILARI VE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR

5 milimetreden daha küçük plastik parçalarına mikroplastik deniliyor. Ancak, küçük olmalarına rağmen, çevreye verdikleri risk çok büyük.

Mikroplastikler biyolojik olarak parçalanamıyorlar, bu nedenle uzun süre kalıyorlar. Ayrıca toksik kimyasalları emerek biriktirdikleri için sonuçte çevreye ve insan sağlığına büyük zarar veriyorlar. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne göre 2018'de 114'ten fazla suda yaşayan türde mikroplastikler bulundu.

Okyanuslardaki mikro plastik kirliliğinin dünyanın çevre sorunlarının başında geldiğine dikkat çeken uzmanlar, bu yüzden her yıl milyonlarca su canlısının öldüğünü veya bu canlılar yoluyla mikroplastiklerin beslenme ile insan vücuduna girdiğini ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



11/06/2021 16:27