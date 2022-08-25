İşte Devler Ligi'nde mücadele edecek 32 takım

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, elemelerden grup aşamasına yükselen son 3 takım belli oldu.

Temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği mücadelenin rövanşında, Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 golsüz berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, Kopenhag adını gruplara yazdırdı.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Norveç'in Bodo/Glimt'i normal süresini 2-1 önde bitirdiği uzatmaya giden maçta 4-1 yenerek gruplara kaldı.

Play-off turunun ilk maçında 2-2 berabere kalan PSV (Hollanda) ile Rangers (İskoçya) Hollanda'da karşı karşıya geldi. Türk oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın da kadrosunda bulunduğu Rangers, rakibini deplasmanda rakibini 1-0 yenerek gruplara kalmayı başaran takım oldu. Maça yedek başlayan Rıdvan süre alamadı.

Salı günü oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları sonunda Benfica (Portekiz), Viktoria Plzen (Çekya) ve Maccabi Haifa (İsrail) adını gruplara yazdırmıştı.

İşte gruplarda mücadele edecek 32 takım

Gruplarda şu ekipler mücadele edecek;

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla (İspanya), Inter, Milan, Napoli, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen (Almanya), Olimpik Marsilya, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Club Brugge (Belçika), Maccabi Haifa (İsrail), Viktoria Plzen (Çekya), Celtic (İskoçya), Salzburg (Avusturya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Rangers (İskoçya)

Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

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25/08/2022 09:56