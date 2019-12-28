Yılbaşı akşamı nasıl beslenmeli? Bu uyarılara dikkat!

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda yılbaşı gecesi beslenme konusunda uyarı ve önerilerde bulundu.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Yeni bir yıla girerken yeni hedefler belirlenir, yeni kararlar alınır. Bunların en başta geleni ise sağlıklı bir yaşam temennileridir.Yeni yıla uykusuzluk, halsizlik ve mide sorunları ile girmek istemiyorsanız bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar;

Yılbaşı akşamı yapılan en yaygın hatalardan biri akşam çok yemeyi planlayıp, gün boyu aç kalarak akşam hazırlanan sofraya aç oturmaktır. Akşama kadar aç kalmanın verdiği iştahla çok yemek yemek vücudunuza verebileceğiniz en büyük zarardır. Çünkü bütün gün aç kalan vücut akşam yenilenleri hemen sindirmek yerine depolamayı tercih edecektir.

Sofraların olmazsa olmazı salatayı ihmal etmeyin. Salatalar hem sağlıklı hem de bol çeşitle sofranızı zenginleştirebileceğiniz yiyeceklerdir.

Bol çeşitli zengin yılbaşı sofrasına oturduğunuzda tabağınızı tepeleme doldurmayın.Mümkün olduğunca az az alarak kendinize uygun bir porsiyon hazırlayın.

Yeni yıl deyince hindi akla ilk gelen besinler arasındadır.Hindi eti protein içeriği, düşük yağ ve kolesterol oranı ile yeni yıl akşamının gözdesi olmaya adaydır. Hindi mineral deposudur. İçeriğinde bulunan çinko ile bağışıklık sistemini güçlendirendirir .

Kızartma, kavurma gibi ağır ve yağlı yiyecekler yerine taze peynir ve haşlanmış sebzeler tercih edilmelidir.

Yağ içeriği fazla olan yiyeceklerin yağlı suyu veya sosu süzülerek servis tabağına alınmalı. Böylelikle daha az enerji alarak doygunluk sağlanıp, enerji içeriği daha yoğun olan besinlerden daha az miktarda tüketim sağlanabilir.

Tuzlu, yağ içeriği çok yüksek çerezlerden uzak durulmalıdır.

Alkol alınacaksa yemekle birlikte tercih edilmeli, yanında fazla yağlı meze ve kuruyemiş yenilmemelidir.

Tatlı yemek yerine meyve tercih edin. Tatlı tüketecekseniz de meyveli ve sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

Yılın ilk günü bir önceki gün yaptığınız gibi hafif yiyecekler tercih edin. Özellikle bol bol su tüketmeye özen gösterin. Mutlaka kahvaltı yapın ve öğünlerinizi atlamamaya çalışın.

28/12/2019 15:51