İşte domatesin farklı kullanım alanı

Yaşlanma karşıtı ve antioksidan özelliğiyle bilinen domates artık birçok cilt bakım maskesinin yapımında karşımıza çıkıyor.

Domates iyi bir peeling malzemesi olan şeker ile karıştırıldığında ise cildiniz için müthiş bir peeling, yaşlanma karşıtı ve sıkılaştırıcı etkisi gösteriyor.

Yaklaşık 10 dakika cildinizde bekletin ve soğuk su ile durulayın.

Peeling yapmadan önce cildinizin temiz olmasına dikkat edin.

Bir diğer önemli nokta; domatese karşı alerjisi olanların bu yöntemi kullanması önerilmemektedir.

23/12/2019 11:15