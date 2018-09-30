İşte dünya devi Google'ın kurulduğu garaj

Dünya devi Google geçtiğimiz günlerde 20'nci yaşını kutladı; 199 yılından bu yana hayatımızda olan şirketin doğduğu meşhur garaj bakın nasıl görünüyor?

Google Street View (Sokak Görünümü) servisi sayesinde artık Google'ın kurulduğu 'minik' garajı ziyaret edebiliyorsunuz.

Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1998 yılında kurulan Google, bu üçlü tarafından 3 Eylül’de kuruldu, arama motoru ise aynı yıl 15 Eylül’de kullanıma sunuldu.



Buna rağmen şirket yaş gününü 27 Eylül tarihinde kutlamayı tercih ediyor.