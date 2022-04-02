İşte Dünya Kupası'nın oynanacağı 8 stat

21 Kasım'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. Katar, inşa edilen ve yenilenen stadyumlar ile tam bir şölene imza atmaya hazırlanıyor. Karşılaşmalara ev sahipliği yapacak olan 8 stadyumu kısaca inceleyelim...

1- Al Bayt Stadyumu - 60 bin

Al Bayt, Arapça "ev" anlamına geliyor. Geleneksel bir Bedevi çadırı şeklindeki Al Bayt, kupanın açılış maçına ev sahipliği yapacak. Orta Doğu`da sahnelenecek Dünya Kupası`nın ilk maçı, "ev" adı verilen bir stadyumda yapılmış olacak. 60 bin seyirci kapasiteli stadyum, 6 grup maçı, son 16 turu, çeyrek final ve yarı finale de ev sahipliği yapacak.

2- Ahmed bin Ali Stadyumu - 40 bin

Çölde bir çadır olarak tasarlanan stadyum, son teknoloji ile donatılmış bir tesis olarak göze çarpıyor. Eski Ahmed bin Ali Stadyumu`nun bulunduğu alana inşa edilen stad, vahşi doğanın kenarında yer alıyor. 40 bin seyirci kapasiteli stadyum, 6 grup maçının yanı sıra son 16 turuna ev sahipliği yapacak.

3- Al Janoub Stadyumu

Stadyumun tasarımı, geleneksel olarak ülke ekonomisinde büyük yer kaplayan, Katar`ın ahşap Arap yelkenlisi teknelerini yansıtıyor. Stadyumun kupadan sonra yerel bir topluluk mekanı olarak kullanılması planlanıyor. 40 bin izleyici kapasiteli stadyumda 6 grup maçı ile son 16 turu maçları oynanacak.

4- Al Thumama Stadyumu - 40 bin

Thumama Stadyumu, yerel şapkalar şeklinde inşa edildi. Al Thumama, adını bulunduğu bölgede yetişen bir ağaçtan alıyor. Stadyumun kupadan sonra oturma kapasitesi yarıya inecek ve karma kullanımlı bir eğlence tesisi haline gelecek. 40 bin taraftar kapasiteli stat, 6 grup maçı ve son 16 turuna ev sahipliği yapacak.

5- Eğitim Şehri Stadyumu

Cephesi nedeniyle “Çöldeki Elmas” olarak adlandırılan Stadyum, Haziran 2020`de açıldı. Kapasitesi 40 bin kişi olan stadyumda 6 grup, son 16 turu ve çeyrek final maçları oynanacak.

6- Uluslararası Khalifa Stadyumu - 40 bin

Bu çok amaçlı stadyum, Katar`ın spora olan bağlılığını, son teknoloji altyapı ve tesislerle birlikte sergiliyor. Stadyum, spor hekimliği tesislerine, araştırma ve eğitim merkezlerine ev sahipliği yapan Doha Sports City Home`da yer alıyor ve Katar`ı tam anlamıyla bir spor merkezi olarak gösteriyor. 40 bin seyirci kapasitesine sahip stadyumda 6 grup maçı ve son 16 turunun yanı sıra üçüncülük karşılaşması da oynanacak.

7- 974 Stadyumu - 40 bin

Adını Katar`ın uluslararası telefon kodundan alan stadyum 40 bin seyirci kapasitesine sahip. Stadyumda 6 grup maçının yanı sıra son 16 turunun oynanması planlanıyor.

8- Lusail Stadyumu - 80 bin

Adı ve doğası gereği ikonik olan Lusail Ulusal Stadyumu, Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapacak olan geleceğin ustaca planlanmış şehri Lusail`de yer alıyor. 80 bin izleyici kapasitesine sahip stadyumda 6 grup maçı, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçları oynanacak. Ayrıca Dünya Kupası`nı kazanan ülkeyi bu stadyumda öğreneceğiz.

İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek olan Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar`ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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02/04/2022 10:16