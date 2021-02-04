İşte Elon Musk etkisi

Geçtiğimiz günlerde Twitter’dan bir süre uzak kalacağını söyleyen Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, 2 gün sonra Twitter’a döndü. Döndüğü gibi "Dogecoin insanların kripto parasıdır" şeklinde twit atan Musk’ın twitinden sonra kripto para birimi Dogecoin fiyatları birkaç saat içerisinde yüzde 68 arttı.

Dünyanın en zengin insanlarından Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’un borsa hisselerine ve kripto paralara etkisi devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’a bir süre ara vereceğini açıklayan Musk, iki gün sonra Twitter’a dönerek, aya giden bir roket fotoğrafının ardından “Doge” twiti attı. Daha sonra da “Dogecoin insanların kripto parasıdır” dşeklinde twit gönderdi.

Bunun üzerine kripto para piyasası hareketlenirken kripto para web sitesi Coindesk’te Dogecoin yüzde 67,99 artarak 0,054496 dolara yükseldi.

‘ASLAN KRAL’ GÖNDERMESİ

“Ur welcome” (Bir şey değil) başlığıyla bir fotoğraf da paylaşan Musk’un fotoğrafta, kült Aslan Kral filminde maymunun aslanı kaldırdığı sahneye ithafen, Dogecoin’in simgesi olan Shiba Inu köpeğini havaya kaldırdığı görülüyor.

Twitter'da 45,2 milyon takipçisi olan Musk, son dönemde kripto paralar ve hisse senetleriyle ilgili twitler atarken, attığı twitler şirket hisselerini ve kripto paraları arttırıyor.

Daha önce GameStop, Etsy ve CD Projekt hisseleri, Elon Musk’ın attığı twitler sonrası büyük ölçüde artmıştı.

GEÇEN HAFTA DA BİTCOİN YÜZDE 15 ARTMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp'ın getirdiği gizlilik politikası güncellemesi kararı sonrası rakip uygulama Signal'i öneren ve bu önerisi sonrası yanlış Signal hissesinin yükselmesinde rol oynayan Musk bu sefer Bitcoin'i işaret etmişti.

Musk, Twitter hesabında profiline 'Bitcoin'i eklemiş, paylaşım sonrası Bitcoin'in değeri yaklaşık yüzde 15 oranında artmıştı.

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04/02/2021 17:57