İşte en çok aldatan burçlar listesi!

Burçlarımız, kişiliğimizi ve ilişkilerdeki davranışlarımızı büyük ölçüde etkiliyor. Bu nedenle bir ilişkiye başlamadan önce partnerinizin burcunu bilmenizde ve ikiniz arasında burç uyumunu tartmanızda fayda var. Bazı burçlar ne yazık ki aldatmaya son derece meyilli. Hal böyle olunca da ruh halinizin selameti ve aşk hayatınızda mutluluğu yakalamanız için en çok aldatan burçlara karşı biraz temkinli davranmanız gerekiyor. Yapılan bir araştırmada, hangi burcun aldatmaya daha yatkın olduğu ortaya çıktı. İşte sırasıyla en çok aldatan burçlar listesi...

1- ASLAN BURCU

Aslanlar ilgi odağı olmayı severler ve partnerlerinin her zaman onları poh pohlamasını isterler. Bir ilişkide buna yer yoksa, Aslan çevresindeki diğer talipleri değerlendirmeye başlar. Yapılan ankette Aslanların yüzde 36'sının aldatmaya meyilli olduğu öğrenildi.

2- KOÇ BURCU

Son derece dürtüsel olan Koç burçlarının yüzde 34'ü aldatmaya yatkın. Düşünmeden hareket ederler ve aldatmalarındaki en büyük neden de budur.

3- İKİZLER BURCU

İkizler burcu geçici ilişkileri sever. Yüzde 31'i aldatmaya meyillidir. Çift karakterli olan ikizler burçlarının ancak her ikisinin de aldatmayan taraf olması ilişkinin yürümesini sağlar.

4- YAY BURCU

Yay burcu dışa dönüktür bu nedenle ilişki yürütmesi biraz zor olabilir. Yüzde 23'ü aldatmaya yatkındır. Birine bağlanması için buna son derece değer bir kişi olmalı.

5- BOĞA BURCU

Boğa burcu cinselliğe son derece düşkündür. Ancak yine de ayakları yere basar. Partnerlerini aldatma yüzdesi ise 17. Boğa'nın aldatma nedeni zevk düşkünü olmasından kaynaklanır.

6- YENGEÇ BURCU

Duygusal Yengeç'ler bağlılığa düşkündür. Aldatma olasılıkları yüzde 13. Genellikle partnerlerine sadık kalmayı tercih etseler de incindiklerinde aldatmaya başvurabilirler.

7- BALIK BURCU

Şefkatli olan Balık burcu nadiren aldatır. Partnerini aldatma olasılığı yüzde 12 olarak açıklandı. Son derece romantik olduğu için başka insanların iltifatlarına çabuk kanar.

8- OĞLAK BURCU

Oğlaklar pek kolay yuva kuramazlar. Yuva kurabilecekleri birini bulduklarında ise kolay kolay bırakmazlar. Aldatma olasılıkları yüzde 11. Eğer ilişkisi iyi gitmiyorsa, o zaman aldatmaya yönelebilir.

9- KOVA BURCU

Kovalar derin bağlar kurmayı sever. Aldatma olasılıkları yüzde 10. Eğer ilişkisi iyi gitmiyorsa ve onu çok iyi anlayan başka birini bulduysa, o zaman aldatma yolunu seçebilir.

10- AKREP BURCU

Akrepler cinselliğe düşkün olsa da aldatma olasılıkları yüzde 9. Akrepler aldatıyorsa, bunun nedeni genellikle intikam alma ve kindir.

11- TERAZİ BURCU

Romantizmi seven Terazi burcunun aldatma yüzdesi sadece 7. Sıradan bir kavga bile Terazi burcu için büyük bir şeydir. İlişkiden ilişkiye geçmeyi sever.

12- BAŞAK BURCU

Son derece sadık olan Başak burcunun aldatma yüzdesi 6. Mükemmeliyetçi oldukları için bunu karşılayamayan partnerlerini aldatabilirler. Ancak genellikle terk etmeyi tercih ederler.

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16/06/2021 18:05