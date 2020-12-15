İşte en çok yağış alan bölgeler

Yoğun yağışların olduğu dün en fazla yağmur metrekareye 44 kg ile Girne’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki ölçümlere ilişkin açıklamasına göre yağış miktarları şöyle:

“Girne 44 kg/m², Karaoğlanoğlu 41 kg/m², Kozanköy 39 kg/m², Kalkanlı 37 kg/m², Çamlıbel 34 kg/m², Boğaz, Yeşilırmak 32 kg/m², Güzelyurt 30 kg/m², Taşpınar 25 kg/m², Alayköy, Alsancak 24 kg/m², Beylerbeyi 23 kg/m², Selvilitepe 19 kg/m²”

Diğer yörelere ise 1 ile 15 kg/m² arası yağış düştü.

Bu habere tepkiniz:



15/12/2020 11:02