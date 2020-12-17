İşte en çok yağış alan bölgeler

Yağışlı havanın etkili olduğu dün, en çok yağmurun metrekareye 22 kg ile Dipkarpaz’a düştüğü bildirildi.

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17/12/2020

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İşte en çok yağış alan bölgeler

Yağışlı havanın etkili olduğu dün, en çok yağmurun metrekareye 22 kg ile Dipkarpaz’a düştüğü bildirildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle belirtildi:

“Dipkarpaz 22 kg/m²; Zafer Burnu 18 kg/m²; Kalkanlı, Güzelyurt 6 kg/m²; Bostancı, Alevkaya 4 kg/m²; Sipahi, Ercan 3 kg/m².”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

17/12/2020 11:02
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji dairesi
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