İşte en çok yağış alan bölgeler

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bu sabah 8:00 itibarıyla, son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve yörelere göre dağılımını açıkladı. Buna göre, en çok yağış Akıncılar’a düştü.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre metrekareye düşen yağış; Akıncılar’da 6, Koruçam’da 2, Vadili, Lefke, Akdoğan, Çayönü, Yeşilırmak, Akdeniz, Geçitkale, Kırıkkale, Mağusa ve Doğancı’da 1 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 0,4 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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16/01/2021 12:01