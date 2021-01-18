İşte en çok yağış alan bölgeler

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 10 kg ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Yeşilırmak 10 kg/m², Kalkanlı 9 kg/m², Türkeli 8 kg/m², Boğaz, Güzelyurt 7 kg/m², Çamlıbel 6 kg/m², Selvilitepe, Mallıdağ 5 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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18/01/2021 12:11