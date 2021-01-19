İşte en çok yağış alan bölgeler

Meteoroloji Dairesi dün en fazla yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü açıkladı. 

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19/01/2021

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İşte en çok yağış alan bölgeler

Meteoroloji Dairesi dün en fazla yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü açıkladı. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e olan sürede Beylerbeyi’ne metrekarede 25 kg; Doğancı’ya 23 kg; Girne’ye 22 kg; Gaziveren ve Karaoğlanoğlu’na 21 kg; Taşkent’e 20 kg; Bostancı’ya 18 kg; Güzelyurt’a 17 kg; Ziyamet, Zümrütköy ve Dipkarpaz’a 16 kg; Sipahi’ye 15 kg yağış düştü. 
Diğer bölgelerde ise metrekareye 1 ila 14 kilo yağış düştü. 

19/01/2021 12:13
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji dairesi
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