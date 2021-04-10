İşte en çok yağış alan bölgeler

 Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışı metrekareye 38 kilogramla Kozanköy’ün aldığını bildirdi. 

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10/04/2021

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İşte en çok yağış alan bölgeler

 Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışı metrekareye 38 kilogramla Kozanköy’ün aldığını bildirdi. 
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Kozanköy 38 Kg/M², Selvilitepe 18 Kg/M², Boğaz 15 Kg/M², Alevkaya 13 Kg/M², Alsancak 12 Kg/M², Akdeniz, Alayköy 10 Kg/M², Kalkanlı 9 Kg/M², Çamlıbel, Karaoğlanoğlu, Lefke, Girne 8 Kg/M², Esentepe, Gemikonağı 7 Kg/M², Taşpınar, Bostancı, Türkeli, Güzelyurt 5 Kg/M².”

10/04/2021 12:27
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji dairesi
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