İşte en çok yağış alan bölgeler

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın Mesarya bölgesinde kaydedildiğini bildirdi.

ads ads ads ads
18/10/2022

ads
İşte en çok yağış alan bölgeler

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın Mesarya bölgesinde kaydedildiğini bildirdi.

Buna göre, Devlet Üretme Çiftliği 46 kg/m², Gazimağusa 41 kg/m², Pile 36 kg/m², Lefkoşa, Dörtyol 35 kg/m², Ziyamet, Çayırova 32 kg/m², Beyarmudu 31 kg/m², Karaoğlanoğlu 29 kg/m², Bostancı 27 kg/m², Güzelyurt, Salamis 25 kg/m², diğer yörelerde ise 1- 24 kg/m² arası yağış ölçüldü. 

18/10/2022 13:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: yağış alan bölgeler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.