İşte en çok yağış alan bölgeler

 Meteoroloji Dairesi,  son 24 saate en çok yağışı metrekareye 24 kilogram ile Alsancak’ın aldığını kaydetti.

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12/12/2020

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İşte en çok yağış alan bölgeler

 Meteoroloji Dairesi,  son 24 saate en çok yağışı metrekareye 24 kilogram ile Alsancak’ın aldığını kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;

“Girne 22 Kg/m², Esentepe  13 Kg/m², Zafer Burnu 5 Kg/m², Tatlısu, Yeşilırmak, Beylerbeyi 4 Kg/m². “

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,2 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.

12/12/2020 13:46
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji dairesi
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